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社會 社會焦點 保障人權

偷吃調解才2週！人夫又視訊小三爽喊：太濕了吧　正宮抓包怒告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台中人夫偷吃被抓包，挨告後和妻子成立調解，才過2星期又被抓到和小三視訊。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人夫外遇偷吃被妻子抓包，剛和妻子達成調解2個多禮拜，又和小三視訊網愛，爽喊「太濕了吧」、「不行妳每次跨坐我都覺得搖沒幾下，我都會快去了」，調情過程被妻子錄下，怒將兩人告上法院。台中地院審理，判小三違反兩人不得再連絡的調解條件，要賠償人妻10萬元。另小三和人夫侵害配偶權，再連帶賠償10萬元。全案還可上訴。

正宮指控，她發現丈夫阿偉(化名)偷吃小三，今年提告後，雙方在2月7號達成調解，約定好日後小三不能用任何方式和阿偉聯絡，否則就要賠償。然而兩人在同月23、24日間，就馬上打破約定，使用通訊軟體Facetime視訊網愛，讓她難以再容忍，提告依約向小三求償40萬元，另外再對阿偉和小三求償30萬元。

正宮同時提出錄音檔，內容為阿偉興奮的表示「妳的內褲要不要脫掉」、「內褲濕掉，太壞了吧，那妳要吃嗎？妳要坐上來嗎？妳想吃喔，好想幫妳吃喔」、「我想放進去，那是我吃的，幫妳舔，這樣硬硬的放，心愛的妳看，濕濕的」、「好想射在心愛的裡面」、「太濕了吧」、「不行妳每次跨坐我都覺得搖沒幾下，我都會快去了」等露骨話語。

全案審理時，阿偉並未出庭，小三則否認和阿偉有聯繫，表示錄音都是阿偉單方聲音，無法證明是她與阿偉的對話。

法官認為，阿偉和小三聯絡後隔天，正宮質問小三「昨天他跟妳講完，中午掛完電話之前，他是不是還說了○○○我愛你？」，而小三都未否認，反而建議要找律師研訂賠償金額，加上阿偉寫自白書坦承「本人阿偉…使用本人手機撥打Facetime電話與○○○小姐通話…」，可見兩人確實有聯絡，且內容包含觀看私密部位和性行為暗示，已侵害配偶權，應連帶賠償10萬元，另違反調解約定求償40萬過高，酌減判小三另賠正宮10萬元。可上訴。

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