單品咖啡買1送1、8大組合下殺52折起！　超商「跨年優惠」限時4天搶

▲超商跨年優惠出爐。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

2024年倒數了！有超商特意祭出跨年限定優惠，不僅有8大商品組合下殺52折起，像是霜淇淋、咖啡等通通有，加碼還推單品美式、拿鐵買1送1券限量領，12月29日起限定4天開搶。

全家於APP隨買跨店取祭出「8大商品組合優惠」，包含Let's Café、私品茶、Fami!ce霜淇淋等都有，並規劃588元、2024元2種價位可享52折至61折優惠，其中，588元優惠組合包含「私品茶40元飲品25杯」、「私品茶55元飲品18杯」、「私品茶65元飲品15杯」，以及「Fami!ce霜淇淋20入」，口味皆可任選。

2024元組合則可選擇Let's Café「大杯特濃美式65入」、「大杯特濃拿鐵55入」，以及「大杯經典美式、大杯單品美式各27入」和「大杯經典拿鐵、大杯單品拿鐵各23入」，8款組合每人各限購1組，飲品類皆不限冰熱，兌換期限至2025年1月31日。

▲霜淇淋2支下殺59元。（圖／記者蕭筠攝）

期間加碼在APP優惠趣專區祭出「3大優惠券」限量領，包括「Let's Café大杯單品美式買1送1券」、「Let's Café大杯單品拿鐵買1送1券」，各品項限量50萬張，每人各限領1張，兌換期限皆至2024年1月7日；還有「Fami!ce霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每人限領1張，兌換期限至2024年1月3日，以上優惠於12月29日起至2024年1月1日限時開搶。

▲7-11新年優惠一次看。（圖／業者提供）

另，7-11全門市則將於2024年1月1日至1月3日祭出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，期間購買禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點等12大指定類別商品，可享單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串（3入）。

除外「OPEN POINT會員專屬新年慶」再加碼推指定品項優惠，包含GODIVA雪糕任選4件222元、哈根達斯雪酥買2送1、農心辛辣白菜風味拉麵買2送2等；CITY系列飲品則有4大優惠組合，分別為特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1、熱咖啡珍珠歐蕾買2送2、香鑽水果茶買2送2，以上優惠皆可搭配滿額立折活動。