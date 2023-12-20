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侯友宜拋「學貸免利息」政見　教長：補貼學雜費才可減輕負擔

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠表示，從源頭減少學雜費，才可真正減輕學子負擔。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜上周提出「學貸免利息」政見，希望減輕青年負擔。教育部長潘文忠今（20日）指出，從源頭減輕就學時繳費，才可真正減輕學子負擔，故教育部明年2月起，補貼就讀私大學生一年3.5萬元，以及針對高中以上學生申請就學貸款，在學期間免繳利息門檻，從家庭年收入114萬元放寬至120萬元，緩繳本金年限也從8年延長至12年，都是教育部減輕學子就學負擔的方案。

侯友宜上周拋出「學貸免利息，青年侯康顧」政見，提及大學以上申請學貸約75萬人，為避免落入貧窮風險，未來學貸利息將全免，無論在學或畢業開始還款，利息皆由政府補助，並放寬學貸申請資格，從現在家庭年收入「120萬以下」，放寬到「150萬以下」即可申請學貸。

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對於侯友宜政見，潘文忠今天下午部務會報前接受媒體聯訪時表示，減輕年輕學子就學負擔，是教育部持續進行方案，這幾年教育部除多次降低學貸利息，還拉長還款期限，同時也評估，從源頭減輕學子就學時繳費，比較有機會減少學子真正負擔，所以教育部推出拉近公私立大學學費的負擔方案，從明年2月起，就讀私校一年可補貼3.5萬元，弱勢學生每年還可補助1.5萬到2萬元，真正從從源頭減輕學子的學費負擔。

至於學貸部分，潘文忠表示，今年7月已經推動「疫後就學貸款補助方案」，符合資格者可折抵1學期貸款本金或1年還款本息，共有近45萬人受惠。另從明年2月起，針對學生申請就學貸款，在學期間免繳利息門檻，從家庭年收入114萬元放寬至120萬元，緩繳本金年限也從8年延長至12年，將還款門檻從平均所得從4萬調升為5萬，讓學子在經濟寬鬆前提下，才需要繳交學貸。

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