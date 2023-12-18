侯喊2030新北雙語城、趙稱廢雙語　柯文哲：到底是「侯趙」還「趙侯」？

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲對藍綠「每天一問」，18日提及雙語教育議題，批評民進黨總統候選人賴清德過去喊2030年雙語國家，究竟有沒有路徑？還是喊爽的？而國民黨總統候選人侯友宜曾說2030年打造「新北雙語城」，但副總統候選人趙少康卻喊「廢除雙語教育」，到底現在是「趙侯」還是「侯趙」？

柯文哲18日晚間於自己的YouTube頻道進行「KP TV」直播，並透過「靈魂拷問」節目向藍綠拋出問題，每日一問。主持人台北市議員林珍羽先是要柯文哲說明，過去擔任台北市長期間，對於台北市雙語教育的8年作為。

柯文哲說明，自己過去到新加坡訪問後，決定要做雙語教育，因為新加坡成為國際化國家，最主要理由就是雙語政策；當時對方說要花28年的時間，自己還想說「奇怪，為什麼要28年？」後來執行後才知道為什麼，因為培育師資需要時間，不可能1、2、3全部老師都會雙語教育，而舊的老師也不能馬上退掉，得慢慢換過去。

柯文哲提及，自己從2017年開始推動後，2022年卸任時大約有78個學校進行雙語教育，「我覺得雙語教育就是2樣東西，教材跟師資」，且教材比較容易，因為1、2年就可以成立雙語教室，但最主要是師資需要時間，而他後來發現用AI會比較快，AI還可以矯正發音、哪一段唸不好。

林珍羽指出，侯友宜曾說新北市2030年要推雙語教育，但他現在的「保母」趙少康卻說要廢除雙語教育政策，台灣明明要朝向雙語，才能跟國際接軌，但現在卻有一組候選人說要廢除雙語教育，這2位正副總統政見有相同嗎？

對此，柯文哲回應，侯友宜說過「2030年新北雙語城」目標，但趙少康卻說要「廢除雙語教育」，「我建議他們兩個人先喬好再來，總統、副總統意見不一樣，奇怪，其實這也沒什麼，他們只要喬好出來聲明。」因為以前沒有搭檔時可以各自有意見，但現在搭檔之後，別人就會覺得意見不一樣。

柯文哲也拋出今日第一題，「請問國民黨候選人，你們總統、副總統在雙語教育的意見不一樣，到底我們要聽誰的？到底是『趙侯』還是『侯趙』？到底誰是總統（候選人）？」

此外，柯文哲也提及，過去民進黨總統候選人賴清德擔任行政院長時，拋出2030年達到雙語國家，問題是卻沒有路徑，所以也成為「喊口號」，因此下一題就是「賴清德，你當過行政院長，也說2030雙語教育國家，請問你當時在喊這口號時有沒有路徑圖？還是純粹喊爽的？口號喊一喊就沒了。」