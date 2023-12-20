　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

▲▼比特犬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北男遭比特犬咬下體，陰囊像「橘子被剝皮」。（示意圖、非當事比特犬／pixabay）

記者劉人豪／綜合報導

新北一名男子，上班時遭工廠內的比特犬攻擊，導致陰囊嚴重創傷像「橘子被剝皮」一樣，大腿內側也有深深傷口，讓泌尿專科醫師呂謹亨也不禁感嘆「第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口」。

呂謹亨今在臉書發文分享案例，指出有位中年男子從雙和醫院泌尿科轉介過來，這位男子在新北市工作，上週到工廠上班的時候，廠區有人養了一隻比特犬，男子像平常一樣走進園區，結果比特犬突然兇性大發，往男子褲襠衝過去一陣狂咬，男子閃躲不及，胯下的蛋蛋還有大腿內側一陣劇痛，好在比特犬有用狗鍊拴住，男子往後躲開之後沒有再造成更大的創傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂謹亨表示，男子回過神後突然覺得胯下濕濕的，仔細一看褲檔滲出了一大片鮮血，是陰囊嚴重創傷，像是橘子被剝皮一樣，大腿內側也有深深的傷口，還好沒有傷到蛋蛋或是大血管，經過手術仔細清創、換藥、縫合之後，傷口也穩定下來，因為男子住在大甲想回家休養，所以轉介到童醫院繼續治療。

呂謹亨說，這是他第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口，並提醒如被動物抓咬傷，應立即以肥皂及大量清水，高壓或用力沖洗，徹底清洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒，並迅速就醫，評估是否要施打狂犬病和破傷風疫苗。

ET快訊
頭獎送5台賓士　全家「18款龍年福袋」一次看
9騎士等紅燈全倒！　保齡球畫面曝
停遊覽車收租15年！「柯P農地」條件優　房仲：有機會轉建地
恭喜吳千語結婚了！　嫁百億富三代
獨／雪碧「精主」涉詐　小開投資2000萬全填海
夜市旁散步「流彈打中下體」送醫又遇車禍　超慘高中生獲賠31萬
9款LINE貼圖免費載　聖誕、新年都能用
寇乃馨北一女照太仙！黃國倫PO「建中帥照」網驚：蕭敬騰？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元旦跨年迎曙光！22省公路易塞　蘇花公路恐連塞9小時

北市公布教育政策白皮書　3年內幼教師生比降至1:12

春節加開第二波離島加班機　再釋1萬張機票12／26開搶

中彰計程車費率2024年起一致　春節加收起程運價50元

快訊／雨區擴大！4縣市大雨特報　最新警戒區出爐

寒流即將抵達！午後威力再增強　低溫「跌破10度」警戒區出爐

他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

明年僅1天補班日！他細看驚覺「2大假期沒了」　網戰翻：塞好塞滿

心儀男約吃飯沒請客！「給錢還收下」妹子瞬間冷掉　全場砲轟

不是車銀優！「2023韓國最帥男演員」67萬人都選他　前10名曝光

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

元旦跨年迎曙光！22省公路易塞　蘇花公路恐連塞9小時

北市公布教育政策白皮書　3年內幼教師生比降至1:12

春節加開第二波離島加班機　再釋1萬張機票12／26開搶

中彰計程車費率2024年起一致　春節加收起程運價50元

快訊／雨區擴大！4縣市大雨特報　最新警戒區出爐

寒流即將抵達！午後威力再增強　低溫「跌破10度」警戒區出爐

他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

明年僅1天補班日！他細看驚覺「2大假期沒了」　網戰翻：塞好塞滿

心儀男約吃飯沒請客！「給錢還收下」妹子瞬間冷掉　全場砲轟

不是車銀優！「2023韓國最帥男演員」67萬人都選他　前10名曝光

亞運空手道金牌谷筱霜開球　戰神主題周「Merry ChristMARS」

小甜甜布蘭妮秀3年前縱火照！　意外燒毀健身房被稱「惡童」

星宇加入TSA PreCheck預先安檢計畫　大幅縮短美境內安檢時間

原物料壓力大！黑松擬明年上半年漲價　品項、幅度評估中

新北第11選區立委號次揭曉　6號曾柏瑜挑戰1號羅明才連任地位

黑松今年營收有望突破百億元　年終上看5個月創新高

全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

抽完籤接力三區車掃　蘇巧慧獲9成里長支持：相信努力選民都看在眼裡

永續低碳再下一城　花蓮吉安鄉勇奪鄉鎮等級最高銀級獎

號次抽中2號撞號「賴蕭配」　林靜儀喊美德雙全

生活熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

寒流低溫下修！　最冷時間曝

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

課本上的杜甫不是杜甫！本尊身份曝光

一圖看「地表被冰封住了」　氣象粉專：這波寒流非常強

明年僅1天補班日！他驚覺「2大假期沒了」

快訊／3縣市大雨！今全台變天　防11級強風

更多熱門

相關新聞

13歲小女友為救他溺斃！23歲男手機有裸照慘了

13歲小女友為救他溺斃！23歲男手機有裸照慘了

新北23歲林姓男子帶13歲小女友到溪邊戲水，過程不慎滑倒，少女伸手將男友救回，自己卻不幸溺斃。案發後警方對林男手機採證，發現存有少女裸照，循線查出兩人發生2次性關係，少女父親也提告求償50萬。全案經新北地院審理，刑事上林男犯2個對未滿14歲之女子為性交罪、拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，合併處4年徒刑，民事上要再賠少女父親15萬元。可上訴。

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火

亞尼克萬里創始店深夜火警　疑天花板電線走火

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

以工代賑助弱勢戶　新北扶助50人進職場

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班

住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班

平溪農會推動農業ESG　有機茶收益2%捐助公益

平溪農會推動農業ESG　有機茶收益2%捐助公益

關鍵字：

新北陰囊比特犬呂謹亨

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面