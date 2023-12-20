他遭比特犬狂咬蛋蛋！爆血如「橘子被剝皮」　醫驚：沒看過這麼慘

▲新北男遭比特犬咬下體，陰囊像「橘子被剝皮」。（示意圖、非當事比特犬／pixabay）

記者劉人豪／綜合報導

新北一名男子，上班時遭工廠內的比特犬攻擊，導致陰囊嚴重創傷像「橘子被剝皮」一樣，大腿內側也有深深傷口，讓泌尿專科醫師呂謹亨也不禁感嘆「第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口」。

呂謹亨今在臉書發文分享案例，指出有位中年男子從雙和醫院泌尿科轉介過來，這位男子在新北市工作，上週到工廠上班的時候，廠區有人養了一隻比特犬，男子像平常一樣走進園區，結果比特犬突然兇性大發，往男子褲襠衝過去一陣狂咬，男子閃躲不及，胯下的蛋蛋還有大腿內側一陣劇痛，好在比特犬有用狗鍊拴住，男子往後躲開之後沒有再造成更大的創傷。

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呂謹亨表示，男子回過神後突然覺得胯下濕濕的，仔細一看褲檔滲出了一大片鮮血，是陰囊嚴重創傷，像是橘子被剝皮一樣，大腿內側也有深深的傷口，還好沒有傷到蛋蛋或是大血管，經過手術仔細清創、換藥、縫合之後，傷口也穩定下來，因為男子住在大甲想回家休養，所以轉介到童醫院繼續治療。

呂謹亨說，這是他第一次看到狗咬傷這麼悽慘的傷口，並提醒如被動物抓咬傷，應立即以肥皂及大量清水，高壓或用力沖洗，徹底清洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒，並迅速就醫，評估是否要施打狂犬病和破傷風疫苗。