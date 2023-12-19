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新北平溪農會推動農業ESG　有機茶收益2%全數捐助公益

▲新北平溪農會推動農業ESG 有機茶收益2%全數捐助公益。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪區有機青農謝昶志製茶參與平溪區農會農業ESG。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區農會與創世基金會合作推出農業ESG計畫，將平溪區農會的有機茶銷售2%收益捐助給創世基金會。昨（18日）平溪區農會胡正吉理事長、鄭賢良常務監事、陳欽黎總幹事、新北市有機運銷合作社陳宏裕理事主席與創世基金會新店分院張淑娟分院長出席簽署活動會場，進一步闡述這個具有深遠影響的計畫，並回饋社會，照顧弱勢。

平溪區農會於12月18日起，以「雲遊平溪」品牌對外販售有機茶產品，並承諾將售出有機茶所獲得收益之百分之二，捐贈給創世基金會新店分院。不僅有助於推廣平溪有機茶，更是對社會的關懷與回饋的實際行動。

▲新北平溪農會推動農業ESG 有機茶收益2%全數捐助公益。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市平溪區農會與創世基金會合作推出農業ESG計畫，將有機茶銷售2％益捐助給創世基金會。

平溪區農會理事長胡正吉表示，農業作為社會的基石，其環境、社會、公司治理（ESG）的實踐是農業永續發展不可或缺的一環。在這樣的背景下，平溪區農會積極參與農業ESG計畫，透過捐贈有機茶2%收益，聚焦於「責任生產、社會回饋和善的循環」，期望能喚起更多企業機構的參與，以共同回應現代社會對永續發展的迫切需求。

創世基金會新店分院長張淑娟表示，創世基金會成立於西元1986年，在全台提供弱勢植物人安養及免費到宅服務，深耕在地化服務。長期以來一直致力於社會服務，與農業ESG計畫的目標高度契合。透過本次計畫與平溪區農會合作，盡一己之力，實踐農業ESG，並且能達成「善的循環」，推動永續發展為目標，期望這樣的合作能夠激勵更多企業積極參與ESG實踐，共同建構永續發展的農業新未來。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業。為鼓勵茶農加入有機耕作行列，提供包含有機肥料、農業機械以及生產資材等補助，讓有機農友減輕負擔，同時大眾喝的健康，對環境也友善、環保。

▲新北平溪農會推動農業ESG 有機茶收益2%全數捐助公益。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪區農會於12月18日起，以「雲遊平溪」品牌對外販售有機茶產品，並承諾將售出有機茶所獲得收益之百分之二，捐贈給創世基金會新店分院。

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