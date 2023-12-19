住大樓對面不相識　新北推銀髮先修班動起來

▲新北市社會局邀請專家學家和物業管理精進先修班作為。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市有1萬770處公寓大廈設有管理組織，社區內有老有少，而新北市老年人口比已高達18％，為照顧社區內的長輩，讓他們下樓即能參與活動或運動，新北市社會局繼推動里里銀髮俱樂部外，再度推出銀髮俱樂部先修班，補助並鼓勵各公寓大廈利用自有公共空間，辦理多元樂齡活動，讓社區長輩搭乘電梯下樓即可輕鬆活動，以促進身心健康。

新北市社會局邀請陽明交通大學社區健康照護研究所特聘教授劉影梅、前臺北縣文化局長卿敏良、動健康種子教師林玉燕、臺北市公寓大廈管理維護商業同業公會理事長潘睿彬，以及新北市物業管理相關從業幹部，就設立銀髮先修班舉行成果分享暨交流，希望能更精進作為。

▲林口童話世紀在社區1樓舉辦萬用帶編織手作課程。

林口區童話世紀公寓大廈管委會總幹事李晋輝表示，大廈內住戶雖比鄰而居，但各自緊閉門戶，即使搭電梯相見也不相識。童話世紀社區響應先修班方案，舉辦插花、麻繩編織、預防失智保健、銀髮動健康等課程，成功吸引社區長輩走出家門。

中和區南方之星管委會委員江婉麗表示，該社區約3000戶，長輩人數高達600人，算是老化的社區，管委會得知市府推動銀髮先修班，申請辦理體適能、柔樂球、園藝手作等，每堂課超過15人參加，8堂課結束後，長輩紛紛問什麼時候再開辦。

▲中和南方之星管委會申請銀髮先修班開設體適能課程。

動健康種子教師林玉燕說，長輩尤其是獨居長輩，如果長期窩在家裡，久了會悶出病來，她到各俱樂部或先修班帶活動時，有長輩開玩笑說：「在家開著電視，也不知是看電視，還是被電視看！」因此一定要走出來，身心才會健康。

社會局副局長許秀能表示，新北市有1萬770處公寓大廈，社會局持續拜會物業管理組織，並委託中華關公文化交流協會輔導，希望大力推動銀髮先修班方案，從去年9月開始，迄今已有169個公寓大廈申請，並陸續完成活動課程，歡迎全市各社區管委會多申請利用，讓長輩下樓即能活動。服務專線：02-2960-3456分機3802。

▲新北市社會局在市府3樓逗點舉辦銀髮先修班成果分享暨交流活動。