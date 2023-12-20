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社會 社會焦點 保障人權

13歲小女友為救他溺斃！23歲男手機搜出裸照　判刑4年賠15萬

▲▼新北市石碇楓林橋14歲少女遺體找到了　救起落水男友反遭激流沖走奪命。（圖／記者陳雕文攝）

▲新北林姓男子帶小女友溪邊玩水，小女友卻不幸溺斃，尋獲遺體後林男下跪崩潰痛哭。（圖／資料照）

記者郭玗潔／新北報導

新北23歲林姓男子帶13歲小女友到溪邊戲水，過程不慎滑倒，少女伸手將男友救回，自己卻不幸溺斃。案發後警方對林男手機採證，發現存有少女裸照，循線查出兩人發生2次性關係，少女父親也提告求償50萬。全案經新北地院審理，刑事上林男犯2個對未滿14歲之女子為性交罪、拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，合併處4年徒刑，民事上要再賠少女父親15萬元。可上訴。

高雄一名13歲國中少女於2021年7月間離家出走，北上新北市同居23歲林姓男友，不料，同年8月19日下午2人在石碇區楓林橋下戲水時，突然下起大雨，林男不小心踩空滑倒，被水帶到深處，而少女伸手成功把男友拉上岸，卻慘遭溪水沖走溺斃，遺體過了一夜後才被發現。

林男於20日見到女友遺體時，當場下跪痛哭，他表示，女友曾說，希望他能給她一個完整的家，他也希望能跟女友在一起很久等語，原本想趁25日女友要回高雄為朋友慶生的機會，順便帶她回家，沒想到時間還沒到，女友就在這場意外中離世了。

而少女家屬獲報後，也傷心北上處理，見到林男一度激動上前發生推擠。少女的父親痛訴，女兒在辦完手機沒幾天後就離家出走，已經離家約1個月了，當時他已經向警局、相關單位通報失蹤，沒想到發生事情「我是最後一個知道的」，怒對林男提告。

父親指控，林男透過網路認識女兒，引誘她離家與他同居交往，明知她未滿14歲，還與她發生性關係2次、拍攝她裸照，最終將她帶到野溪戲水，才會讓女兒發生溺斃這樣不幸的結果，對林男求償50萬元。

新北地院審理，因林男在刑事上，已依犯2個對未滿14歲之女子為性交罪、拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，合併處4年徒刑，且林男也未於言詞辯論期日到場，或提出書狀作何聲明或陳述，判定父親指控屬實，民事上判林男再賠父親15萬元。可上訴。

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