全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

▲OK mart今年推出2款龍年福袋。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼萊爾富、全家陸續公開新春福袋後，有著「最高CP值」的OK mart龍年福袋也準備開賣了，今年除了有年年秒殺、售價168元的「龍年歡喜包」外，還首度開賣「3C福袋包」，一共有7款組合，袋袋有獎，頭獎則祭出價值30萬元的鑽石，還有按摩椅、Apple watch等獎項，總價值超過300萬元，全台限量10萬包，1月10日起於全門市開賣。

▲CP值爆棚的「龍年歡喜包」售價168元，內含多款糖餅，還能抽價值30萬元的鑽石頭獎。

▲今年加碼推出全新「3C福袋包」。

OK mart春節福袋來了，今年推出「龍年歡喜包」，內含7至8款糖餅、飲料，另附刮刮卡1張，一共有5款內容物組合，售價168元，再加碼首度開賣全新「3C福袋包」，袋袋皆有無線藍牙耳機、隨機配置快速充電器、多角度桌面手機平板支架、3合1充電線、磁吸LED充電感應燈等商品，以及刮刮卡1張，總價值超過1688元，售價每包799元。

▲OK mart新春福袋全台限量10萬包，內含刮刮卡張張有獎。

7款福袋中的刮刮卡張張有獎，頭獎祭出「亞帝芬奇星光耀眼VIP訂製款GIA1.5克拉鑽戒」，市值高達約30萬元，另外還有Tokuyo7星級首席之座按摩椅SC-395、Apple watch SE 44mm GPS版、小米掃拖機器人S10、台亞加油站加油金5000元、E-books D40重低音藍牙喇叭、RASTO AP5分離式萬用不沾鍋、OKmart禮券2000元、RASTO AM2極輕量按摩筋膜槍、卡朵 FJ1森呼吸負離子香氛保濕水氧機等百項好禮，同步還和太古可樂合作福袋獎項，有福袋專禮「可口可樂鴻運當頭氣炸烤箱」、「可口可樂多層收納箱」等，總價值超過300萬元，1月10日起於全門市開賣，全台限量10萬包。

▲全家龍年福袋一共祭出18款選擇。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另，全家2024年新春福袋今年一共網羅18款選擇，1月1日上午10時起搶先開賣「祥龍福袋」，內含價值200元的零食飲料、價值60元至80元的FamiCollection冷飲兌換券，以及專屬贈品（精美禮物或商品兌換券）及抽獎券1張，售價249元，全台限量80萬個，除外還有「卡通肖像」、「品牌聯名」、「料理福箱」等3大主題福袋，預計於1月10日開賣。

▲超可愛雙子仙子、布丁狗旅行包福袋。

其中，卡通肖像福袋有11款式任選，特意攜手台灣與日本人氣7大卡通肖像包括吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子、航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫推出限定組合，「束口收納籃」福袋有航海王、馬來貘、爽爽貓與小勞撫款款式，而「置物箱」福袋則推出吉伊卡哇、布丁狗、雙星仙子款式，內含束口收納籃、果凍收納包、商品兌換券及抽獎券，售價499元，全台限量6.6萬個。

「旅行包」福袋則有雙星仙子、布丁狗等2款式，內含肖像收納包、肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，售價599元，全台限量2萬個；再來是售價799元的「航海王2用包」、「馬來貘休閒運動包」等福袋，組合內含肖像冷水壺、商品兌換券及抽獎券，全台限量2.6萬個；除外還有「全家好神保冷袋」福袋，內含保冷提袋、點心盤、商品兌換券及抽獎券，售價399元，全台限量6000個。

▲4款品牌聯名福袋皆有加碼獎項可抽。

除外，「品牌聯名」福袋則有4款選擇，有「2024迪士尼授權新春福袋」，內含2至3樣迪士尼授權包袋類、文具小物或禮品，售價399元，還能加碼抽iPhone15，全台限量15000個；「2024PQI 3C新春福袋」內含3項3C周邊，售價599元，加碼可再抽市價逾8萬元的KYMCO iONEX S6電動車、iPhone15等好禮，全台限量11000個。

「奇思2024新春福袋」內含3項奇思品牌商品，售價699元，可加碼抽iPad Pro；最後的「2024野獸國龍年福袋」內含夢精選系列7吋公仔、MEA3吋盒玩、禮品等，售價799元，加碼還有機會抽中木須龍新年限定版MEA公仔（限量3000隻）、全家2024年限定版珍珠奶茶三眼怪MEA限定（限量1000隻）、LS-蜘蛛人1:1雕像（價值390000元、1名）。

最後則是今年首度推出的「FamiSuper料理福箱」，有「中式禮盒」、「西式禮盒」共2款式選擇，「中式禮盒」內含五木、楓康等品牌麵食及東泉醬料、湯品、調理包等10項料理商品，還有抽獎券、霜淇淋兌換券等禮，售價688元，全台限量700組；「西式禮盒」則網羅茉莉等品牌麵食、醬料、奧莉塔油品、湯品等8項料理商品及抽獎券、霜淇淋兌換券，全台限量300組，售價888元，於43家FamiSuper超市店限定販售。

▲全家龍年福袋送出5台賓士車。

以上18款福袋內含的專屬抽獎券皆可參加抽獎，有機會抽中市價170萬以上的「THE NEW B-CLASS B180賓士車」共5台，總價值近900萬元，貳獎則祭出20組萬元全盈+pay儲值金，參獎至玖獎則是規劃10萬元旅遊金、Switch、健身環大冒險等好禮，總價值超過千萬元，只要於指定時間內於APP抽獎趣完成登錄，就有機會把賓士車開回家。