牛肉麵、衛生紙全買1送1！　全台通路「超殺優惠」懶人包

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）
生活中心／綜合報導
緊來省荷包！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有火鍋湯底、牛肉麵、白米等買1送1，還有生活用品像是衛生紙也可享買1送1超殺好康，趕緊衝囤了，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。
家樂福
◎曾蒙牛紅燒牛肉麵／清燉牛肉麵
優惠：199元買1送1
期限：即起～2024年1月9日
◎舒潔特級舒適洋甘菊抽取衛生紙（90抽*10包）
優惠：278元買1送1
期限：即起～2024年1月9日
愛買
◎康寶火鍋湯底系列750g
優惠：314元買1送1
期限：即起～2024年1月9日
◎樂米穀場台東關山金賞御用米（CNS一等米）1.5kg
優惠：218元買1送1
期限：即起～2024年1月9日
好市多
◎TIPIAK繽紛馬卡龍36入
優惠：原價499元，特價399元，現省100元
期限：即起～12月31日
◎科克蘭綜合壽司組合19入
優惠：原價499元，特價449元，現省50元
期限：即起～12月31日
▲全聯有衛生紙買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）
全聯
◎舒潔棉柔舒適抽取衛生紙新春限定版（90抽*10包）
優惠：239元買1送1
期限：即起～2024年1月4日
◎鮮一杯南非國寶茶系列
優惠：179元買1送1
期限：即起～2024年1月4日
大潤發
◎UCC濾掛咖啡系列
優惠：買1送1，平均每件114元
期限：即起～2024年1月4日
美廉社
◎樂事洋芋片
優惠：市價35元，任選2包特價59元
期限：即起～2024年1月23日
◎義美豬肉貢丸430g
優惠：市價150元，特價139元
期限：即起～2024年1月23日
▲超商最新優惠一次看。（圖／業者提供）
7-11
◎滿額立折
優惠：購買禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點等12大指定類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串（3入）
期限：2024年1月1日～1月3日
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
◎草莓專案架
優惠：指定零食糖果任選2件8折、3件77折／指定草莓冰品任選第2件6折
期限：即起～2024年1月23日
全家
◎指定甜點、隨手包半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠
期限：即起～2024年1月23日
萊爾富
◎咖啡
優惠：Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）可享「同品項買12送10」
期限：即起～2024年1月9日
OK mart
◎指定零食／飲料／冷凍鍋物商品
優惠：第2件6折起
期限：即起～12月31日
◎阿華田系列（阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田）／純喫茶（純喫茶醇奶茶、純喫茶仲夏水果茶）聯名系列
優惠：單杯7折
期限：即起～12月31日
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