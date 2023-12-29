牛肉麵、衛生紙全買1送1！　全台通路「超殺優惠」懶人包

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

緊來省荷包！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有火鍋湯底、牛肉麵、白米等買1送1，還有生活用品像是衛生紙也可享買1送1超殺好康，趕緊衝囤了，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎曾蒙牛紅燒牛肉麵／清燉牛肉麵

優惠：199元買1送1

期限：即起～2024年1月9日

◎舒潔特級舒適洋甘菊抽取衛生紙（90抽*10包）

優惠：278元買1送1

期限：即起～2024年1月9日

愛買

◎康寶火鍋湯底系列750g

優惠：314元買1送1

期限：即起～2024年1月9日

◎樂米穀場台東關山金賞御用米（CNS一等米）1.5kg

優惠：218元買1送1

期限：即起～2024年1月9日

好市多

◎TIPIAK繽紛馬卡龍36入

優惠：原價499元，特價399元，現省100元

期限：即起～12月31日

◎科克蘭綜合壽司組合19入

優惠：原價499元，特價449元，現省50元

期限：即起～12月31日

▲全聯有衛生紙買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯

◎舒潔棉柔舒適抽取衛生紙新春限定版（90抽*10包）

優惠：239元買1送1

期限：即起～2024年1月4日

◎鮮一杯南非國寶茶系列

優惠：179元買1送1

期限：即起～2024年1月4日

大潤發

◎UCC濾掛咖啡系列

優惠：買1送1，平均每件114元

期限：即起～2024年1月4日

美廉社

◎樂事洋芋片

優惠：市價35元，任選2包特價59元

期限：即起～2024年1月23日

◎義美豬肉貢丸430g

優惠：市價150元，特價139元

期限：即起～2024年1月23日

▲超商最新優惠一次看。（圖／業者提供）

7-11

◎滿額立折

優惠：購買禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點等12大指定類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串（3入）

期限：2024年1月1日～1月3日

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



◎草莓專案架

優惠：指定零食糖果任選2件8折、3件77折／指定草莓冰品任選第2件6折

期限：即起～2024年1月23日

全家

◎指定甜點、隨手包半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠

期限：即起～2024年1月23日

萊爾富

◎咖啡

優惠：Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）可享「同品項買12送10」

期限：即起～2024年1月9日

OK mart

◎指定零食／飲料／冷凍鍋物商品

優惠：第2件6折起

期限：即起～12月31日

◎阿華田系列（阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田）／純喫茶（純喫茶醇奶茶、純喫茶仲夏水果茶）聯名系列

優惠：單杯7折

期限：即起～12月31日