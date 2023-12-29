　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

牛肉麵、衛生紙全買1送1！　全台通路「超殺優惠」懶人包

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

緊來省荷包！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有火鍋湯底、牛肉麵、白米等買1送1，還有生活用品像是衛生紙也可享買1送1超殺好康，趕緊衝囤了，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福 
◎曾蒙牛紅燒牛肉麵／清燉牛肉麵
優惠：199元買1送1 
期限：即起～2024年1月9日

◎舒潔特級舒適洋甘菊抽取衛生紙（90抽*10包）
優惠：278元買1送1
期限：即起～2024年1月9日

愛買
◎康寶火鍋湯底系列750g
優惠：314元買1送1
期限：即起～2024年1月9日

◎樂米穀場台東關山金賞御用米（CNS一等米）1.5kg
優惠：218元買1送1
期限：即起～2024年1月9日

好市多
 ◎TIPIAK繽紛馬卡龍36入
優惠：原價499元，特價399元，現省100元
期限：即起～12月31日

◎科克蘭綜合壽司組合19入
優惠：原價499元，特價449元，現省50元
期限：即起～12月31日

▲▼全聯賣場，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯有衛生紙買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯
◎舒潔棉柔舒適抽取衛生紙新春限定版（90抽*10包）
優惠：239元買1送1
期限：即起～2024年1月4日

◎鮮一杯南非國寶茶系列
優惠：179元買1送1
期限：即起～2024年1月4日

大潤發
◎UCC濾掛咖啡系列
優惠：買1送1，平均每件114元
期限：即起～2024年1月4日

美廉社
◎樂事洋芋片
優惠：市價35元，任選2包特價59元
期限：即起～2024年1月23日

◎義美豬肉貢丸430g
優惠：市價150元，特價139元
期限：即起～2024年1月23日

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲超商最新優惠一次看。（圖／業者提供）

7-11
◎滿額立折
優惠：購買禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點等12大指定類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮4選1，可選舒潔VIVA速效廚房紙巾、Kitty50周年磁鐵10入、中杯精品美式咖啡2杯或babydream濕巾1串（3入）
期限：2024年1月1日～1月3日
● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

◎草莓專案架
優惠：指定零食糖果任選2件8折、3件77折／指定草莓冰品任選第2件6折
期限：即起～2024年1月23日

全家
◎指定甜點、隨手包半價吃 
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠
期限：即起～2024年1月23日

萊爾富
◎咖啡
優惠：Hi Café大杯熱黑糖奶茶（單杯45元）、中杯熱焦糖拿鐵（單杯50元）及大杯熱醇脆黑糖拿鐵（單杯65元）可享「同品項買12送10」
期限：即起～2024年1月9日

OK mart 
◎指定零食／飲料／冷凍鍋物商品
優惠：第2件6折起
期限：即起～12月31日

◎阿華田系列（阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田）／純喫茶（純喫茶醇奶茶、純喫茶仲夏水果茶）聯名系列
優惠：單杯7折
期限：即起～12月31日

  【你可能也想看】

►麥當勞漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡
►中原店大火燒掉3億！　家樂福「不主動求償」：年前重開很難
►全台限量10萬包！　超商「龍年超值福袋」送30萬鑽石

ET快訊
陳建州噤聲10天首發文！　148字「不怕遭害」
2024上半年財運星座排行！　唐綺陽點名TOP1「錢從天上來
19萬現金證物「全變白紙」！　警一查抓到自己人
勇消游尚樺追晉！消防局PO文哀悼　民眾湧入淚送英雄
少年犯「連換名字、地點都不用」　前主播痛曝媒體現實面
曾力主「學校禁查學生書包」！范雲臉書遭洗版：校園安全破口
快訊／緬因州跟進！　宣布「禁止川普參與2024初選」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

牛肉麵、衛生紙全買1送1！　全台通路「超殺優惠」懶人包

【廣編】烘焙業得獎能手　皇樓、伊莎貝爾精進技術連年獲獎肯定

低溫必備隨身保暖小物　戶外禦寒標配近一週買氣狂飆

全台第一家「麥當勞」重新開了！　內裝曝光有自助點餐機、派對區

超商最新東坡肉飯糰！還包了肉燥大滿足　川辣水煮魚燴飯超銷魂

天氣冷颼颼！東森購物網「保暖」業績成長2倍　全站狂歡迎新年

變美不是錯！盤點2023年最受歡迎療程　整形、拉提、體雕全上榜

搶喝特大杯美式！　超商「6大品項買1送1」限時4天囤

2大外送平台「跨年夜暫停外送區域、時段」先看！　加碼收超殺優惠

全支付瘋跨年！快閃10小時筆筆24%回饋　王品六大鍋物品牌大放送

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

私立國中畢旅4萬7遭狂轟　前導遊：機票+環球就2萬

牛肉麵、衛生紙全買1送1！　全台通路「超殺優惠」懶人包

【廣編】烘焙業得獎能手　皇樓、伊莎貝爾精進技術連年獲獎肯定

低溫必備隨身保暖小物　戶外禦寒標配近一週買氣狂飆

全台第一家「麥當勞」重新開了！　內裝曝光有自助點餐機、派對區

超商最新東坡肉飯糰！還包了肉燥大滿足　川辣水煮魚燴飯超銷魂

天氣冷颼颼！東森購物網「保暖」業績成長2倍　全站狂歡迎新年

變美不是錯！盤點2023年最受歡迎療程　整形、拉提、體雕全上榜

搶喝特大杯美式！　超商「6大品項買1送1」限時4天囤

2大外送平台「跨年夜暫停外送區域、時段」先看！　加碼收超殺優惠

全支付瘋跨年！快閃10小時筆筆24%回饋　王品六大鍋物品牌大放送

和碩失去昆山iPhone生產重鎮控制力　開盤股價下挫4%

陳建州噤聲10天首發文！「不怕遭害」PO 148字：必有恩惠隨著我

割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

違停被拍暴怒「駕車衝撞學生」！台中賓士男遭逮：公司壓力大

今最後一天！　政府發錢一次入帳3萬

台股封關開盤跌逾20點失守17900　台積電跌4元至589

富豪聚焦高雄美術館特區　「美術1号院」置產、守富、傳承完美達成

20年西瓜哥哥李岳大變身　揭女團成員昔是失控女童

道奇、洋基都有興趣　追逐3屆最佳救援投手

2024年上半年財運排行！水瓶房地產運佳　國師點名TOP1「錢從天上來」

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

消費熱門新聞

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

全台通路「超殺優惠」懶人包！

年末換新「一物」立即擁有好人緣

全台首間「超人力霸王」超商在台北！

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

全台第一家「麥當勞」重新開了！

限時7天！超商4大咖啡飲品組合優惠

超商「6大品項買1送1」限時4天囤！

168元入手！4大超商「新春福袋」懶人包

超商最新「東坡肉飯糰」內外都有料

今天就買！超商咖啡買2送2、霜淇淋買1送1

排隊人龍曝！離島首間頂級超市開了

德國品牌Tempo家用紙品　讓你從容掌握生活節奏

中原店大火燒掉3億！家樂福不主動求償

更多熱門

相關新聞

26元飲料中發票千萬！得主「少做1事」恐掰了

26元飲料中發票千萬！得主「少做1事」恐掰了

讓新竹人羨煞不已的「26元發票千萬獎」，幸運兒至今未現身兌獎，許多網友狂猜笑虧「說不定開了統編，已報帳去」、「發票也許已經丟不見了」、「可能是外籍人士，不知道驚喜」。事實上，這張是雲端發票，而該位民眾忘了做「設定自動領獎帳戶」，因此需自行列印出來，而距離最後兌獎日，就只剩下8天了！

NIKE大幅降價買到2024

NIKE大幅降價買到2024

超商「6大品項買1送1」限時4天囤！

超商「6大品項買1送1」限時4天囤！

台南公共自行車2024年元旦起調整優惠

台南公共自行車2024年元旦起調整優惠

強強聯手！長榮攜手全家超商成立「長家食品」揭牌　搶攻鮮食市場

強強聯手！長榮攜手全家超商成立「長家食品」揭牌　搶攻鮮食市場

關鍵字：

搶便宜優惠賣場超商買1送1

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

他求婚跪了60秒　女友求他快起來

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

從小教孩子「挺身而出」　嚴立婷割頸案後改口：不敢說

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面