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男超商待7天！屎尿失禁眼腫剩一條線　「槍斃也不去醫院」原因曝

▲▼台中89歲男子吃睡都在超商，救護人員要送醫被拒絕「槍斃我也不去醫院」，警方查出身份後發現原因超鼻酸。（圖／警方提供，下同）

▲台中89歲男子吃睡都在超商，救護人員要送醫被拒絕「槍斃我也不去醫院」，警方查出身份後發現原因超鼻酸。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方聖誕夜獲報，有男子待在超商吃睡至少7天，大小便失禁，屎尿撒滿地上，右眼更是紅腫到只剩一條縫，但他拒絕透露身分，還說「槍斃我也不去醫院」，警方循線找到房東後，才得知卓姓男子今年89歲，30多年前欠下大筆債務落跑，家人很不諒解要因此背債，卓男四處打零工，後來病痛纏身，繳不出房租被趕出來。家人最後很不情願地將卓帶回，警方則希望家屬能放下仇恨，好好陪伴餘生。

台中市政府警察局第一分局繼中派出所12月26日凌晨1點多接獲店員報案，卓男已經待在店內至少7天，吃喝拉撒睡全在店內，前一晚還大小便在地板上，徒增店員困擾。

▲▼台中89歲男子吃睡都在超商，救護人員要送醫被拒絕「槍斃我也不去醫院」，警方查出身份後發現原因超鼻酸。（圖／警方提供，下同）

所長蔡明松、警員黃恩欣、吳昆輯、楊富鈞立即趕赴現場，戴著紅帽的卓男聲稱自己沒事，便拄著雨傘走出超商，眼尖的黃員發現他右眼紅腫，腫大到眼睛睜不開，於是通報救護人員到場，卓男供稱那是自己前一天跌倒，不要緊，救護人員初步清創消毒後，建議送醫，沒想到他嚴厲拒絕，甚至爆氣地說「槍斃我也不去醫院！」

▲▼台中89歲男子吃睡都在超商，救護人員要送醫被拒絕「槍斃我也不去醫院」，警方查出身份後發現原因超鼻酸。（圖／警方提供，下同）

蔡所長等人一再詢問身分，但卓男拒不透露，只說家就在附近，走回家休息就好了，但所長等4人覺得他雙腳無力、衣著單薄，擔憂獨自在低溫下行走，恐生不測，於是攙扶著他走回家，但到了家門口才發現他身上沒有鑰匙，吳員透過出租電話連絡上房東，原來，卓男沒錢繳房租，半個月前就搬出來了。

警方從房東得知卓男身份，查出他在6年前就被家人通報失蹤，順利連繫上家人前來後，原來，卓男和家人有段不堪聞問的過往。

▲▼台中89歲男子吃睡都在超商，救護人員要送醫被拒絕「槍斃我也不去醫院」，警方查出身份後發現原因超鼻酸。（圖／警方提供，下同）

卓男30年多前欠下大筆債務落跑，家人找不到人，只得咬牙忍痛代為償還，一直都當做沒有這人存在，直到6年前在戶政人員建議下通報失蹤人口。

警方表示，卓男已年老多病，儘管到場的家人一臉不情願的帶回，但也呼籲畢竟都是家人，彼此放下過去怨恨，好好團聚，度過餘生。

▲▼台中89歲男子吃睡都在超商，救護人員要送醫被拒絕「槍斃我也不去醫院」，警方查出身份後發現原因超鼻酸。（圖／警方提供，下同）

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