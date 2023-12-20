前員工劉偉杰盜走30億元　理律向國泰世華求償10億元敗訴確定

▲劉偉杰盜走30億元，事務所轉向銀行求償，敗訴確定。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

國內知名的律師事務所理律法律事務所，2003年間爆發前員工劉偉杰盜領案件。當時理律接受客戶美商新帝公司委託，管理公司名下的聯電股票12萬餘張。但劉偉杰竟然私下盜賣股票，得款30.9億元，最後潛逃出境，至今仍下落不明。理律認賠給客戶後，轉向國泰世華銀行求償10億元。一二審、更一審均判決理律敗訴，全案再上訴，最高法院20日駁回上訴，理律敗訴確定。

這起著名的案件發生在2003年，當時劉偉杰擔任理律法律事務所法律專員，他在2003年8月6日至9月15日的一個多月期間內，陸續將客戶名下12萬7千多張聯電的股票，陸續變賣。並以匯款、提領現金、開台銀支票等手法，分16次將30.9億元盜領一空，再跨國轉帳、買鑽石洗錢，最後假冒黃姓同性密友身分，喬裝潛逃出境。

案發後震驚社會，理律認賠，4年多內償還客戶所有損失，並採取後續的法律行動。其中提供劉偉杰假身分的黃姓同性密友，最後遭判刑1年2月、緩刑3年確定。此外理律不滿當時國泰世華銀行，未盡善良管理人的注意義務，讓沒有提款權限的劉偉杰將30.9億元盜領一空，因此提出民事訴訟，向國泰世華銀行求償9.9億元。

一二審均判決理律敗訴，案經最高法院廢棄發回後，更一審根據當時新帝公司開出的授權書，認定劉偉杰有獨立代理新帝公司開戶、管理帳戶的權限，再加上當時劉偉杰拿出的大小章，均與銀行內留存的印文相符，因此更一審仍認定銀行並無疏失，再度駁回理律的請求。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴確定。