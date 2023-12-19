遭控30年前性侵殺害女大生！呂金鎧案高院裁准重啟再審

▲高等法院重啟呂金鎧案的再審程序。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

麵包師傅呂金鎧被控於1993年底涉嫌性侵殺害某女大學生，最後2006年遭判20年定讞。「冤獄平反協會」認為本案頗有冤屈，因此展開救援，經過多次開庭後，高等法院19日裁准再審。冤平協會感謝高院的決定，也希望能在「確認知本案完整的科學證據下，重新審判」，還他清白。

本案發生於1993年12月間，當時范姓女大學生應徵家教，前往當時台北縣中和市公寓面談後，遭性侵殺害。案發後2週，檢警單位逮捕當時借住在此地的男子陳錫卿，陳男供稱當時租屋在此處的呂金鎧也是共犯，呂金鎧遭捕後，在警局寫下自白書，並製作自白筆錄，並與陳男進行現場模擬，2人均遭起訴。

呂金鎧喊冤，但一審將他判處死刑，上訴高等法院後，陳男於訴訟中也曾表示呂金鎧並未涉案，真兇是自己與其他之人。全案於2006年高等法院更六審時，雖囑託刑事局鑑定，但因刑事局並未有呂、陳2人檢體，無法確定；法院最後還是認定2人有罪，呂金鎧遭改判有期徒刑20年。呂金鎧放棄上訴，因此定讞。但陳男上訴，到更十一審又認定陳、呂為共犯，判陳死刑，最高法院2009年間駁回上訴，陳男死刑定讞。

呂金鎧部分由冤獄平反協會救援，努力多時後，終於在19號獲得高院認同，裁准再審。對此，冤獄平反協會理事長葉建廷指出，「感謝臺灣高等法院法官裁定開始再審，讓這起DNA冤錯案，能在案發30年後，重啟審判。呂金鎧自1994年1月9日遭收押後，失去自由19年，未曾放棄自己清白，感謝法院讓我們有機會在正確認知本案完整的科學證據下，重新審判。」

冤平協會秘書長羅士翔也說，本次是第四次向法院提出聲請，這次有出現新的DNA證據，以及一卷關鍵錄音帶，證明呂金鎧受到刑求而寫下自白；此外，監察院委託專家所做出的現場重建報告，也起了重要的功用，非常感謝高院明察秋毫，讓這起30年前的案件，有機會真相大白。