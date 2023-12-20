新北12區域立委候選人號次出爐！　這人裸上身登場高舉「放下對立」

記者江采蓁／綜合報導

2024立委選舉倒數24天，中選會今（20）日進行立委候選人號次抽籤，其中，在全台73席立委席次中，《ETtoday新聞雲》整理了新北市12選區區域立委各政黨候選人抽籤號次。其中，第12選區抽籤時還發生了小插曲，台灣維新陳長志抽籤時裸上身、高舉「放下對立」手牌，引發大家關注。

第1選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）共有5名候選人，1號為台灣維新徐百弟、2號為民進黨何博文、3號為制度救世島游清池、4號為國民黨洪孟楷、5號為中華統一促進黨翁藤原。

第2選區（五股、蘆洲及三重區富貴里等16里）共有3名候選人，1號為民進黨林淑芬、2號為中華統一促進黨何淯笙、3號為民眾黨李友宜。

第3選區（三重區二重里等103里）共有4名候選人，1號為國民黨蔡明堂、2號為無黨籍蘇卿彥、3號為民進黨李坤城、4號為無黨籍陳東雲。

第4選區（新莊區中平里等75里）共有5名候選人，1號為無黨籍洪懿馥、2號為民進黨吳秉叡、3號為無黨籍蘇輝湟、4號為國民黨蔣欣璋、5號為制度救世島邱吉均。

第5選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）共有2名候選人，1號為民進黨蘇巧慧、2號為國民黨洪佳君。

第6選區（板橋區中正里等65里）共有3名候選人，1號為司法改革黨黃淑珍、2號為國民黨林國春、3號為民進黨張宏陸。

第7選區（板橋區九如里等61里）共有3名候選人，1號為國民黨葉元之、2號為民進黨羅致政、3號為小民參政歐巴桑聯盟劉書婷。

第8選區（中和區力行里等76里）共有3名候選人，1號為民進黨吳崢、2號為民眾黨邱臣遠、3號為國民黨張智倫。

第9選區（永和及中和區泰安里等17里）共有3名候選人，1號為國民黨林德福、2號為民進黨莊銘淵、3號為台灣維新陳愷寧。

第10選區（土城、三峽）共有4名候選人，1號為人民最大黨孟藹倫、2號為復康聯盟黨袁興、3號為民進黨吳琪銘、4號為國民黨林金結。

第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）共有6名候選人，1號為國民黨羅明才、2號為無黨籍鄭添泉、3號為制度救世島魏趨安、4號為人民最大黨張家榛、5號為中華婦女黨陳聖、6號為民進黨曾柏瑜。

第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）共有6名候選人，1號為無黨籍黃瑞傳、2號為無黨籍楊木火、3號為台灣雙語無法黨李佳蒨、4號為台灣維新陳長志、5號為民進黨賴品妤、6號為國民黨廖先翔。其中，台灣維新陳長志抽籤時裸著上身、高舉「放下對立」手牌，引發大家關注。

▲台灣維新陳長至抽籤時裸上身、高舉手牌。（圖／記者崔至雲攝）

▲台灣維新陳長至抽籤時裸上身、高舉手牌。（圖／記者崔至雲攝）

根據中選會規定，區域立委候選人抽籤由直轄市、縣市選舉委員會辦理，號次抽籤時由監察人員在場監察，如候選人未能親自到場抽籤，得委託他人代為抽籤；如候選人未委託他人代抽，或雖到場、經唱名3次後仍不抽籤，則由辦理機關代抽。