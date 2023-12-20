新北第9選區立委號次出爐！林德福爭取7連霸　對戰莊銘淵、陳愷寧

▲林德福為現任立委，爭取7連霸。（圖／翻攝自Facebook／林德福）

記者曾筠淇／綜合報導

中華民國第11屆立法委員選舉將於明（2024）年1月13日舉辦，新北市第9選區共有3人參選立委，今（20）日抽籤決定號次，候選人及其號次如下：

1號｜林德福（中國國民黨）



2號｜莊銘淵（民主進步黨）



3號｜陳愷寧（台灣維新黨）

新北市第9選區範圍包含新北市永和區及中和區泰安里、安平里、中安里、安樂里、宜安里、安順里、安和里、秀明里、秀仁里、秀山里、秀福里、秀義里、秀景里、秀水里、秀士里、秀成里、秀峰里17里。

▲莊銘淵擔任里長十多年。（圖／翻攝自Facebook／莊銘淵）

林德福為現任立法委員，今年70歲，他自第5屆起，已連續當選6屆，這次要爭取7連霸。他在地深耕多年，有雄厚的基層實力，而近期他也勤跑行程，懇請選民支持他，喊話要為國民黨守住中永和，實現政黨輪替、國會拚過半。

據悉，新北市第9選區被視為藍營票倉，因此對綠營來說，選情相對艱困，這次民進黨推派的是莊銘淵，他已擔任里長十多年，自認深知永和民間潛藏的力量有多大，因此這次積極爭取選民支持，要為永和貢獻心力。

▲陳愷寧再次爭取立委席次。（圖／翻攝自Facebook／永和新希望 陳愷寧）

陳愷寧有台灣維新婦女部主任、行人零死亡推動聯盟發起人、太陽花學運展覽總召等經歷，今年28歲的她再度投入選戰。她從小住在永和，但感嘆一路經歷了繁華到沒落，覺得永和已是「新北百慕達」、無人重視，因此才想站出來改變未來。

回顧第10屆立法委員選舉，國民黨籍林德福獲得10萬2108票，得票率56.41%。當時還有另5名候選人爭取立委席次，第二高票的是民進黨蔡沐霖，獲6萬8206票；第三高票是陳愷寧，獲4881票；再來依序是台灣基進黨詹宇賢、勞動黨林聲州、一邊一國行動黨楊智淵。