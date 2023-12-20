民進黨廣告轟「包租公真侯康」　租金年賺2000萬又逃房屋稅

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人張志豪、戴瑋姍、立法委員洪申翰今（20）日公布「包租公真侯康」議題CF，直指國民黨總統後選人侯友宜擁有超過100間套房出租給學生，房租漲價每間每月最低16000元，租金年收入2000萬元，還鑽巧門設一戶一門牌規避房屋稅，嘴喊居住正義，結果自己爽當包租公，請侯友宜先幫學生降租金。

▲民進黨公布「包租公真侯康」議題CF。（圖／民進黨提供）

張志豪詢問，請問侯友宜是依據什麼法收了仰德集團1100萬人頭政治獻金（指2018年、2022年競選新北市長期間）？新北市府為仰德子公司新竹物流量身定做標案，顯有對價關係，侯是不是拿錢辦事？以及新北市塭仔圳市地重劃爭議，為何只規劃不到1%作為青年社會住宅？請侯友宜直球對決，不要一再迴避，出面說清楚。

張志豪表示，文化大學凱旋苑爭議已久，侯友宜表面支持年輕人居住正義，實則房租年年漲、大賺學生辛苦房租錢，侯友宜過去在又昱公司文化大學宿舍「大群館案」，不斷切割說是娘家的，但又昱公司實質長期持有大群館，甚至經過股權多次轉移，在2017年公司代表人就是侯友宜的女兒侯昱帆，就是侯家把持大群館，甚至大群館的土地就在侯友宜的老婆任美玲名下，侯友宜嘴巴喊居住正義，自己卻最不正義。

戴瑋姍指出，管理凱旋苑的「新壽公寓大廈管理維護有限公司」董事長林坤正，與侯友宜關係密切，侯友宜透過妻子在2012年借給林坤正1500萬，卻未進行財產申報，侯在發現要申報後，馬上改用已成年女兒名義借款，讓女兒作為人頭，逃避監察院申報規定，侯則藉此收取高額百萬利息，且未申報利息收入，然而，林坤正是新光人壽集團的高階幹部，集團旗下也有銀行，卻向侯友宜調鉅額頭寸太不合理，是不是「假借貸為名，行非法政治獻金之實」？

戴瑋姍說，自前立委段宜康爆料至今，5年過去，侯友宜仍未向社會解釋，這項動機不單純的借貸關係，請侯友宜不要再逃避，不要像老鼠一樣遇到問題躲起來！侯友宜是否還有其他這類型的借貸？以非法的方式躲避財產申報，增加個人資產。

戴瑋姍質疑，大群館改名為凱旋苑的同時，套房從99間增加至103間，每間套房都是原有的規劃，請問103間是從哪隔出的？有申請室內裝修許可嗎？有依法合規辦理隔間的申請許可嗎？若私自將房屋增加隔間出租，恐有違法疑慮，另凱旋苑採一戶一門牌，侯友宜就是利用特權將凱旋苑切成99個門牌，疑似在規避房屋稅。

戴瑋姍解釋，現行法規若房屋現值在10萬元以下，可以免房屋稅，因此，侯友宜藉編訂或增編房屋門牌號碼，將房屋分割為小坪數，可見包租公還很精打細算，侯友宜不但用各種方法獲得不當政治獻金，還吸年輕人的血，剝削附近的文大學生，讓年輕人過得相當辛苦。

洪申翰表示，侯友宜的凱旋苑租金從一學期18200元，調漲為一個月16000元，相當於一學期要96000元，漲價5倍多，甚至在Google Map上被戲稱為「剝皮寮」，剝的就是年輕人的皮，周圍都是學生，侯友宜聲稱要照顧年輕人，卻帶頭漲房租，剝削年輕人，尤其在附近都是大學生，侯友宜包租公賺飽飽，一年收租近2000萬，卻苦了年輕人。

對此，洪申翰對侯友宜提出3問：第一，請問侯友宜口口聲聲喊要照顧年輕人，要不要先解釋為何凱旋苑的房租大幅調升？第二，侯友宜在新北市長4年任內社宅0進度，為何一到選舉就高喊要蓋120萬間社宅？第三，囤房稅一直是抑制房價的重要手段，但六都中新北市是最後一個通過囤房稅的，請問人民該怎麼相信侯市長成為總統會支持打房？