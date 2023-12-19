阿嬤曾勸：別帶孩子出門！爸媽不忍麻煩長輩　帶1歲女外出3口殞命

記者蔡佩旻、高堂堯、游瓊華、戴若涵／雲林報導

國道3號246.8公里處18日深夜發生死亡車禍！一輛自小客車自撞護欄，翻覆於內、中線車道，隨後又遭後車撞上，車上施姓駕駛與1歲大的女兒受困車內，施男妻子則拋飛車外遭輾，3人均死亡。據了解，一家三口出門前施母曾出言勸阻，別帶1歲女嬰出門，但施男與妻子考量母親手部不方便，不想造成他人麻煩，便帶著孩子出門了，孰料，卻遭遇死劫，令家人心碎不已。

▲國道3死車禍，阿嬤曾勸別帶1歲孫女出門。（圖／民眾提供，下同）

回顧事發經過，南投警消18日深夜10時許接獲通報，國道3號北上246.8公里處發生車禍，現場總計4車追撞。初步調查，43歲施男事發時因不明原因自撞內側護欄，由於撞擊力道猛烈，車輛往內、中線車道翻覆、嚴重變形，施男與1歲女兒受困車內，42歲謝姓妻子則被拋飛車外遭輾，此時，後方由63歲顏姓男子所駕駛的自小客車，因閃避不及當場撞上施男的轎車，2車嚴重毀損，施男一家三口因傷勢過重死亡。

據了解，18日深夜10時許，施男與謝姓妻子帶著1歲女兒出門，疑要前往台中找謝女親友，手不方便的施男母親心想時間已晚，曾出言勸阻施男，不然孩子不要帶出門，但施男與妻子因不想造成他人麻煩，因此仍將孩子帶出門，孰料，一家三口卻共赴黃泉，家人接獲噩耗後，心碎不已。