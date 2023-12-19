台南推動交通安全　獲「金安獎」及「馬路好行評選」佳績

▲台南市長黃偉哲19日於市政會議肯定警察局、交通局等單位的用心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通安全是國人最為關心議題之一，台南市政府積極推動人本交通，除全力改善道路設施，也持續進行道安宣導，並針對酒駕行為強力取締執法，日前也獲得交通部「金安獎」及內政部「2023馬路好行評選」評比佳績。

台南市長黃偉哲19日於市政會議肯定警察局、交通局等單位的用心，並期許交通安全「沒有最好，只有更好」。

黃偉哲認為，近來行人路權議題引起不少討論，在行人與駕駛人互相尊重的前提之下，仍應以行人為優先，這樣的人本交通理念必須多加宣導。台南市不僅要落實酒駕防制執法，也要重視道安宣導，才能避免不幸，拯救寶貴生命。

台南市政府表示，人本交通是市府施政重點，交通局首創以VR/AR數位科技，結合產官學界設計教育宣導教材，獲得內政部國土管理署「2023馬路好行評選」教育宣導案件類-分項優良獎(校園或年長者集會教育宣導)的肯定。道安團隊未來也將充分運用教材，盼交通軟硬體建設能同步提升。

另外，酒駕事故造成民眾傷亡，也嚴重威脅用路人生命安全，黃偉哲市長過去即不斷強調酒駕零容忍，請警察同仁多管齊下強化酒駕取締防制，相關工作漸顯成效。台南市警察局除了獲得內政部警政署2022年酒駕防制工作評核第1名，為六都之冠。2023年也榮獲交通部「金安獎」的「酒後駕駛防制專案」績優單位。

台南市政府指出，交通部「金安獎」可說是交通界奧斯卡獎，是全國交通安全的最高榮譽。台南市警局從內部強化員警執法教育、建立執法諮詢平台，到外部各項酒駕取締、宣導、肇事溯源、協助衛生局酒癮戒治及交通局公布酒駕累犯照片等跨機關合作，並輔以事故斑點圖、執法時間與空間分析…等，持續精準執法。這次能獲得這項殊榮，是對全體員警人員的肯定。