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台南先進運輸系統路線　無黨：優先闢建縱向捷運線

▲台南市議員陳昆和，偕同台南溪北各選區無黨籍及國民黨籍市議員，主張應沿高鐵路線，優先闢建縱向捷運線，銜接太保高鐵站與沙崙高鐵站之間，提升曾文溪兩側民眾交通便利性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員陳昆和，偕同台南溪北各選區無黨籍及國民黨籍市議員，主張應沿高鐵路線，優先闢建縱向捷運線，銜接太保高鐵站與沙崙高鐵站之間，提升曾文溪兩側民眾交通便利性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳昆和，偕同台南溪北各選區無黨籍及國民黨籍市議員，共同針對市府長期忽視溪北地區民眾交通需求之現況，提出改善意見，主張應沿高鐵路線，優先闢建縱向捷運線，銜接太保高鐵站與沙崙高鐵站之間，充分發揮「先進運輸系統｣車速快、班距短、站點多特色，提升曾文溪兩側民眾之交通便利性。

陳昆和指出，這條捷運優先線可兼顧許又仁前市議員之說明，沿用目前市府規畫銜接善化、新市、歸仁地區之深綠線，往北延伸至麻豆站，若只施作至善化就停止，溪北將仍持續陷入邊緣化。目前擔任陳昆和參選立委南科競選總部總監之許又仁亦呼應表示，捷運藍線、藍線延伸線、深綠線應合併，推動捷運「核心十字路網」，以求路網最佳化，加速各區域均衡發展。

▲台南市議員陳昆和，偕同台南溪北各選區無黨籍及國民黨籍市議員，主張應沿高鐵路線，優先闢建縱向捷運線，銜接太保高鐵站與沙崙高鐵站之間，提升曾文溪兩側民眾交通便利性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳昆和重申，縱向捷運線應闢建捷運後壁站、柳營站、六甲站、官田站、麻豆站、善化站、新市站、永康站、仁德站、歸仁站、沙崙站等各站點，並且爭取於善化、麻豆、官田、六甲之間，擇一合適地點爭取設立高鐵站，此一完整規畫始能顧及曾文溪兩側民眾交通需求，若再配合麻豆地方人士積極推動的「台南新市政中心」設立於「台灣首府大學」原校地一案，將可一舉落實溪北、溪南整體均衡發展目標。

出席多位台南市議員亦紛紛表示樂見其成，肯定此項交通主張具有前瞻性，並呼籲台南市政府應採納研議。

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