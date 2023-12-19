推坑賴清德當貓奴？　蕭美琴分享「戰貓」如何讓美國兩黨都愛台灣

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年選舉倒數25天，民進黨副總統候選人蕭美琴19日赴雲林虎尾科技大學演講，被問到是否也會送副總統賴清德一隻貓時，她笑說，等這陣子忙完可以跟他討論一下，不過貓派、狗派都是台灣派。她也說，戰貓精神就是要在複雜的環境中找到平衡，「我在美國做外交一個很重要的原則，就是不能讓任何一黨覺得我是站在另外一邊的，兩邊都要愛我們」。

蕭美琴說，她也有加賴瑞（虎斑貓Larry）的X。她笑說，英國首相府官邸有一隻貓叫賴瑞，他還有自己的網站，還會發表看法跟意見，而且英國換了好幾任首相賴瑞都沒換，就一直住在那裡，有時候還會批評現任首相該下台、該換人了，是英國內閣首席捕鼠大臣。

「我也是覺得我們有貓派有狗派，但大家都是台灣派。」蕭美琴說，她一直覺得貓比較好養，牠們比較獨立，走路輕巧但在關鍵時刻腿也都很有力，可以跳很高、找到最佳的防禦位置。她說，貓有很多特質，包含靈活，可以在非常複雜的環境找到平衡，也就是戰貓精神。

蕭美琴說，在一個很複雜的世界中需要找到平衡，有各種力量在拉扯，像是美國的那兩個黨，「我在美國做外交一個很重要的原則，就是不能讓任何一黨覺得我是站在另外一邊的，兩邊都要愛我們」，有點難，但是貓就是有平衡感，讓大家可以一致的支持。

至於是否會送副總統賴清德貓？蕭美琴說，之前送過蔡總統一隻在花蓮撿到的貓，也就是蔡想想，「我鼓勵大家多去認養貓，我還沒跟賴副討論過，等這陣子忙完可以討論一下」。