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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜周六凱道造勢估破4萬人！　「反貪腐」雷射打總統府待規劃

▲▼ 侯友宜強守南台灣！現身高雄輔選小雞　支持者嗨喊「總統好！」。（圖／記者吳世龍攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者吳世龍攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選進入最後激戰時刻，國民黨為了營造進軍總統府的氣勢，本週六（23日）將首度在總統府前凱達格蘭大道舉辦萬人大造勢，除候選人到場之外，也邀請前總統馬英九、台北市長蔣萬安站台凝聚氣勢，內部預估到場群眾至少4萬人起跳，「佔滿凱道綽綽有餘」。至於外傳會用雷射投影「反貪腐」字樣在總統府，知情人士說，目前尚在規劃中還未確定，今天傍晚會再召開籌備會議。

為了力拼重返執政，國民黨本週六將首度在總統府前凱達格蘭大道舉辦萬人大造勢，黨務人士透露，除了總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康、雙北立委候選人、黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜等不分區立委候選人、台北市黨部主委黃呂錦茹之外，也會邀請前總統馬英九、台北市長蔣萬安共襄盛舉。

黨務人士說，凱道造勢格外具有「重返執政」的政治意涵，因此光是動員軍公教警消等親藍社團，以及雙北立委小雞跟議員民代的動員，就至少有2萬人到場，再加上自發群眾，預估全場支持者至少4萬人起跳，「佔滿凱道綽綽有餘」。

黨務人士指出，日前已開過包括社團動員會議在內的幾場籌備會議，初步規劃活動將從7時30分到9時30分結束，期間用「台灣平安、人民好康」貫穿整場活動，映襯民進黨政府8年執政所帶給台灣的兵凶戰危及民生凋敝。該人士說，具體活動流程還沒出爐，而外傳會用雷射投影「反貪腐」字樣在總統府也還沒確定，為此今天傍晚會再召開籌備會議。

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