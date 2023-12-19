　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠白正副總統候選人正面交鋒！　20日起政見、辯論共6場時程一覽

▲▼民眾黨、國民黨、民進黨籍總統候選人，柯文哲(左)、侯友宜(中)及賴清德(右)。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲民眾黨、國民黨、民進黨總統候選人，柯文哲(左)、侯友宜(中)及賴清德(右)。（合成照／記者李毓康、湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨、國民黨、民進黨正副總統候選人各就各位，12月20日起三方也將首度正面對決。根據中選會規劃，第一場總統候選人電視政見發表會將於明晚7點開始，總共有三場，而副總統候選人的電視政見發表會有一場，訂在12月22日晚上7點。另各界關注由11家媒體所主辦的電視辯論會則是總統、副總統各一場。

▲正副總統候選人政見會、辯論會時程。（圖／記者皮心瑀製）

▲正副總統候選人政見會、辯論會時程。（圖／記者皮心瑀製）

針對2024大選，中選會分別在12月20、26、28日舉辦3場總統候選人電視政見發表會，以及12月22日舉辦副總統候選人電視政見發表會，時間都在晚上7點，三場總統候選人電視政見發表會將由民視、中視、台視轉播；而副總統候選人電視政見發表會則由公視轉播。

中選會表示，政見發表會上，每位候選人的政見發表時間為30分鐘，分3輪發表政見，每輪10分鐘，並無交叉詰問等環節。

至於電視辯論會，由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，公視製播。總統候選人的場次於12月30日下午2點開始；副總統候選人則於2024年1月1日，同樣下午2點展開，兩場皆為公視製播，同步免費供訊給所有廣播、電視及網路媒體。

根據規劃，總統候選人電視辯論的發言順序，經抽籤後依序為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲；副總統候選人發言順序為門進黨蕭美琴、民眾黨吳欣盈、國民黨趙少康。

辯論流程在協商會議中經過三方競選團隊同意，包括候選人申論、媒體代表提問與三位候選人交互詰問等三大部分，預計單場辯論連同中場休息時間為2小時30分鐘。

ET快訊
國立臺灣圖書館也買！藏書驚見「啦啦隊女神」泳裝寫真
百萬租屋族受惠！所得稅法第17條修正案三讀通過
41名里長赴陸遭約談　國台辦發聲了
39800奏效！光陽再推「限時超殺優惠」
明年基本工資調至27470元　勞動部：這3行業應達35025

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍綠白正副總統候選人正面交鋒！　20日起政見、辯論共6場時程一覽

王婉諭拚連任！在地教師力挺：4年來的努力有目共睹

快訊／真的沒賴皮！新竹農業用地變停車場　柯文哲宣布：明刨除水泥

挺郭大將往藍靠攏！柯文哲：以前民調都已顯現　不會因此有新的變化

趙少康拋2大青年政見　當選就辦「總統府實習生」大學生鼓掌叫好

「侯友宜將成史上最支持體育總統」　朱立倫籲倒數3週用團結拚勝

快訊／侯友宜體育界造勢破萬人　拋政見喊「最重要是我要當選」

賴蕭小贏、侯康緊追、柯盈仍在20%徘徊　12月6民調一次看

廢礦區居住權非傳統違建　國土署：中央會保障原有合法居住權

國防大學教授涉洩密！邱國正喊槍斃　校方已停聘配合送辦

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

眼淚還來！貓貓路邊睡翻 四腳朝天嚇壞媽：以為S了

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

藍綠白正副總統候選人正面交鋒！　20日起政見、辯論共6場時程一覽

王婉諭拚連任！在地教師力挺：4年來的努力有目共睹

快訊／真的沒賴皮！新竹農業用地變停車場　柯文哲宣布：明刨除水泥

挺郭大將往藍靠攏！柯文哲：以前民調都已顯現　不會因此有新的變化

趙少康拋2大青年政見　當選就辦「總統府實習生」大學生鼓掌叫好

「侯友宜將成史上最支持體育總統」　朱立倫籲倒數3週用團結拚勝

快訊／侯友宜體育界造勢破萬人　拋政見喊「最重要是我要當選」

賴蕭小贏、侯康緊追、柯盈仍在20%徘徊　12月6民調一次看

廢礦區居住權非傳統違建　國土署：中央會保障原有合法居住權

國防大學教授涉洩密！邱國正喊槍斃　校方已停聘配合送辦

追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死26歲歌手」　把遺體搬回家

快訊／台南後壁區嘉苳里民宅火警　濃煙竄出消防人員全力搶救

Joeman、阿滴被爆勢利眼　百靈果凱莉揭「唯一缺點」挺：根本天才

Elkie明年續留台灣打拼！「今年表現僅75分」推新作同時曝喜訊

國立臺灣圖書館也買！藏書驚見「啦啦隊女神」泳裝寫真

藍綠白正副總統候選人正面交鋒！　20日起政見、辯論共6場時程一覽

王婉諭拚連任！在地教師力挺：4年來的努力有目共睹

兵役延長！國防部：暴行犯上+抗命等嚴重影響部隊領導　檢速查嚴辦

問與男友李光洙現況…李先彬害羞笑了！　甜曝「小倆口對話」超閃

41名里長赴陸遭約談　國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

「余天破口」衝擊三重綠鐵板　可能綠地變藍天

「賴皮寮」周邊景點增　黃揚明：春風吹又生

才到職1個月　社會局女科員12樓墜6樓

快訊／蔡英文用「簡體字」關心甘肅強震

快訊／囤房稅2.0三讀！稅率最高4.8％、採全國歸戶　最快明年7月上路

快訊／侯友宜體育界造勢破萬人　拋政見喊「最重要是我要當選」

趙少康點名1人　成「國民黨逆轉」關鍵

賴蕭小贏、侯康緊追、柯盈仍在20%徘徊　12月6民調一次看

快訊／所得稅法三讀修正　提高房租、幼兒學前扣除款

成大演講未直播柯不爽？趙少康曝證據　柯文哲留言：沒這件事

趙被成大打臉　柯笑了：打得好響

抖音瘋傳網紅「唯一選哲」　疑假冒2020影片

快訊／柯粉搶賴路權遭駁　中正一說明

聯合報民調／國民黨立委選情領先民進黨　民眾黨墊底

更多熱門

相關新聞

王婉諭拚連任！在地教師力挺

王婉諭拚連任！在地教師力挺

時代力量黨主席王婉諭宣布參選新竹縣第二選區立法委員後，獲得各界熱烈迴響，包括資深手語翻譯員李振輝，以及全國教師工會總聯合會、新竹縣各級學校產業工會、和來自全國與新竹縣在地的教師們，都紛紛現身力挺，期盼「第一名的教育立委」能繼續留在國會。

新竹農業用地變停車場　柯明刨水泥

新竹農業用地變停車場　柯明刨水泥

挺郭大將往藍靠攏！柯這樣說

挺郭大將往藍靠攏！柯這樣說

趙少康拋2青年政見　大學生熱烈鼓掌

趙少康拋2青年政見　大學生熱烈鼓掌

「侯友宜將成史上最支持體育總統」　朱立倫籲倒數3週用團結拚勝

「侯友宜將成史上最支持體育總統」　朱立倫籲倒數3週用團結拚勝

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024柯文哲2024賴清德

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

孫生當街「火車便當」激戰！

黑人告大牙誹謗吞敗！北檢認證「遭騷擾非故意捏造」

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面