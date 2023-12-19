藍綠白正副總統候選人正面交鋒！　20日起政見、辯論共6場時程一覽

▲民眾黨、國民黨、民進黨總統候選人，柯文哲(左)、侯友宜(中)及賴清德(右)。（合成照／記者李毓康、湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨、國民黨、民進黨正副總統候選人各就各位，12月20日起三方也將首度正面對決。根據中選會規劃，第一場總統候選人電視政見發表會將於明晚7點開始，總共有三場，而副總統候選人的電視政見發表會有一場，訂在12月22日晚上7點。另各界關注由11家媒體所主辦的電視辯論會則是總統、副總統各一場。

▲正副總統候選人政見會、辯論會時程。（圖／記者皮心瑀製）

針對2024大選，中選會分別在12月20、26、28日舉辦3場總統候選人電視政見發表會，以及12月22日舉辦副總統候選人電視政見發表會，時間都在晚上7點，三場總統候選人電視政見發表會將由民視、中視、台視轉播；而副總統候選人電視政見發表會則由公視轉播。

中選會表示，政見發表會上，每位候選人的政見發表時間為30分鐘，分3輪發表政見，每輪10分鐘，並無交叉詰問等環節。

至於電視辯論會，由中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，公視製播。總統候選人的場次於12月30日下午2點開始；副總統候選人則於2024年1月1日，同樣下午2點展開，兩場皆為公視製播，同步免費供訊給所有廣播、電視及網路媒體。

根據規劃，總統候選人電視辯論的發言順序，經抽籤後依序為民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲；副總統候選人發言順序為門進黨蕭美琴、民眾黨吳欣盈、國民黨趙少康。

辯論流程在協商會議中經過三方競選團隊同意，包括候選人申論、媒體代表提問與三位候選人交互詰問等三大部分，預計單場辯論連同中場休息時間為2小時30分鐘。