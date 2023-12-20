民眾黨抽中12號　黃珊珊：不分區立委目標10席、越多越好

▲民眾黨不分區立委候選人黃珊珊抽中民眾黨的政黨票號次為12號。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會今（20日）舉行立委選舉政黨及候選人號次抽籤；在不分區及僑居國外國民立委選舉部分，民眾黨抽中12號。代表出席抽籤的柯文哲競辦總幹事、民眾黨不分區第一名的黃珊珊，會後受訪時說，席次部分當然是樂觀評估，最近不管各政黨或相關估算，都希望有雙位數、10席以上為目標，當然愈多越好。

黃珊珊表示，今天台灣民眾黨抽到12號，總統當然希望支持1號柯文哲、吳欣盈，政黨票請支持12號台灣民眾黨。她指出，這次選舉民眾黨提出三大主軸，社會和諧、政黨和解、兩岸和平，民眾黨承諾台灣人民提供一個更廉潔政府，給人民更幸福的日子、提供更安全保障，最重要建立更公義社會，「1號柯吳、12號民眾黨，1月12日凱道見」。

至於不分區立委預估幾席？黃珊珊說，席次部分當然是樂觀評估，最近不管各政黨或相關估算，都希望有雙位數、10席以上為目標，當然愈多越好。

另外，外界也關注國民黨不分區第一的韓國瑜與民眾黨不分區第一的黃珊珊，會是下屆國會潛在的立院正副院長？黃珊珊說，與韓市長在市政府時有熟識，剛跟他說好久不見、大家一起加油，「我想這次不管任何政黨提出對台灣有利政見，如何謀取讓人民生活更好，大家一起來努力的」。