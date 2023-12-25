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控賴清德老家「幽靈房屋」　新北地政局再揭航照：92年後新建物

▲副總統賴清德老家內部曝光。（圖／翻攝自廖英熙臉書）

▲副總統賴清德老家內部曝光。（圖／翻攝自廖英熙臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近日遭在野陣營狂攻萬里老家爭議，新北市政府地政局繼「幽靈房屋」說法，昨（24）日晚間再以航照判定，現存房屋是92年後新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關。

賴清德位於萬里礦區的老家違建備受爭議，除了被稱作「賴皮寮」之外，先前還被新北市政府說是「幽靈房屋」。這回再依航照判定，該房屋為92年後新建的建物。不過，賴清德競總發言人郭雅慧就反駁，該房屋自民國47年就已存在，並呼籲新北市政府別再成為國民黨總統參選人侯友宜個人的選舉機器。

新北市府地政局對此則回應，翻開台灣經濟史，礦工對於早期台灣經濟有著卓越貢獻，礦工家庭生活的困苦、礦工的工作風險及肺部病變後遺症，每個個案都令人心疼萬分。

地政局指出，在礦權因時代變遷而廢止之後，許多早年已存在礦區的礦工宿舍，受限於中央訂定的法令，遲遲無法因時制宜的隨之轉變，並毫無管道與途徑讓土地及建物合法，嚴重影響居民的居住權益，這是全國性的問題，所以新北市政府近幾年急欲請中央儘速修法解決。

地政局表示，早在民國108年就已函請內政部正視廢礦區用地適法性問題，110、111年也反映，顯示新北市府想要為礦區居民解決用地爭議的努力。最近感謝行政院長陳建仁終於要求內政部就全國礦區問題通盤檢討，後續新北市將會與中央一起努力，務必請大家放心。

地政局說，至於引起各界關切的賴副總統違建個案，市府工務局透過航照圖並定位判別後，屬77年廢礦後，於92年在舊工寮旁空地新建的建物，與周邊的狀況並不相同也無關，請大家不要受到混淆；同時市府對於礦區居民用地問題一定全力向中央溝通，雙方盡全力保障礦區居住居住權益。

新北市新聞局也表示，空照圖會說話，郭雅慧口中1958年便已存在的某建物，空照圖顯示是92年以後才出現的新量體，呼籲正港的選舉機器，不用做賊喊捉賊，一再抹黑、損害行政機關的名譽，要記得事實只有一個，再多的抹黑也無法掩蓋真相。

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