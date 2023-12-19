陸推「內外貿一體化」　鼓勵外貿企業轉內銷、內貿企業做外貿

▲河北秦皇島碼頭。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院辦公廳近日印發《關於加速內外貿一體化發展的若干措施》的通知。大陸商務部副部長盛秋平19日進一步表示，加速內外貿一體化，就要幫助企業「兩條腿」走路，既鼓勵外貿企業轉內銷，也鼓勵內貿企業做外貿。

盛秋平在記者會上提到，對內外貿一體化的理解，是要堅持「一體化」發展，幫助企業「兩條腿」走路，「既要開拓國內市場，也要開拓國際市場，既鼓勵外貿企業轉內銷，也鼓勵內貿企業做外貿。」

盛秋平指出，內外貿一體化工作的一個重要目標，是通過完善體制機制、搭建共性平台、優化公共服務，提升企業內外貿一體化的發展能力，讓企業可以根據市場形勢的變化，在國內國際兩個市場間順滑切換。

盛秋平說，從《措施》內容上，強調的也是支持企業開拓國內國際兩個市場，既有支持外貿企業拓展國內市場，支持優質外貿產品進電商平台、進商場超市、進商圈步行街、進工廠折扣店、進商品交易市場。也有支持外貿企業拓展國際市場，發揮市場採購、跨境電商及海外倉等外貿新業態新模式的作用，助力企業打開更廣闊的發展空間。

盛秋平還說，還有發展展會、商品交易市場等平台交流對接作用，如大家所熟知的中國進出口商品交易會（廣交會），從去年開始到今年四屆廣交會中，有近半數線上產品和展品加註了「可內銷」的標識。同時，廣交會對境內採購商也開放，每屆廣交會有數千名來自全國的商超百貨、零售連鎖等頭部企業參會，讓廣大內貿、外貿企業在同一個平台上交流對接、深化合作，促進內外貿企業加快融合、一體化發展。