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陸商務部：第一季外貿「開門穩」　但形勢依然複雜嚴峻

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

▲上海洋山深水港。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部副部長王受文23日表示，大陸第一季外貿進出口增長了4.8%，實現了「開門穩」，但必須看到，外貿形勢依然複雜嚴峻，面臨不少困難和挑戰，外需的不確定性仍然是最大的制約因素。

王受文提到，今年以來，外貿形勢非常嚴峻，商務部與各地方、各部門密切合作，廣大外貿企業也採取一系列措施穩訂單開拓市場，第一季外貿進出口實現了4.8%的增長，這是非常不容易的，實現了「開門穩」。

王受文指出，但是必須看到，外貿形勢依然複雜嚴峻，面臨不少困難和挑戰。從外部環境看，外需的不確定性仍然是最大制約因素。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

王受文說，4月，國際貨幣基金組織對全球經濟增長率進行了下調，由2.9%下調到2.8%，認為發達國家經濟體增速放緩將非常明顯。大家也注意到，最近周邊國家的外貿下降幅度比較大，「就我國來說，從去年10月份到今年2月份，外貿出口以美元計都是負增長。從經營主體來看，我國外貿企業也面臨一些制約因素和困難，比如去國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。」

王受文提到，商務部專門組織調研，到18個省市開展調查、研究，統籌當前和長遠，分析外貿企業訴求，會同人民銀行、海關總署等有關部門制定相關政策，提高政策的前瞻性和準確性，報告給國務院，國務院據此研究出台相關政策，分為兩大方面，一是「穩規模」，二是「優結構」。

王受文解釋，在穩規模，有三個方面的內容，分別為努力創造貿易機會、穩定重點產品貿易，以及穩定外貿企業。在優結構，有兩個方面的內容，分別為優化貿易方式，以及優化外貿發展環境。

王受文強調，商務部將會同地方和有關部門，密切追蹤外貿運行情況，做好形勢分析研判，抓好政策落實，發揮好政策組合拳作用，穩住外貿規模，在此基礎上進一步優化對外貿易結構，為企業賦能，為企業抓住機遇、開拓市場，為鞏固經濟向好態勢多作貢獻。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

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