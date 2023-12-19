趙少康稱韓有助搶柯票　柯文哲：「民眾看搖旗就轉向」的時代已過

▲民眾黨總統參選人柯文哲19日召開記者會，發表國家治理政見。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／新北報導

2024總統大選倒數25天，國民黨副總統候選人趙少康接受媒體專訪時表示，民眾黨總統候選人柯文哲的粉絲，與前高雄市長韓國瑜的粉絲高度重疊，只要韓站出來催票，有助於搶柯粉票。對此，柯文哲19日回應，趙少康這種人還停留在「老百姓看到旗子搖一搖就轉向」的時代，然而該時代已經過去。

柯文哲19日上午出席「國家治理」政見記者會，會後接受媒體訪問。針對趙少康稱柯粉、韓粉高度重疊，現在韓國瑜若站出來催票，有助於搶柯粉票，成為藍軍逆轉勝的重要關鍵？柯文哲直言，「這種人就是還停留在老百姓只要看到旗子搖一搖，就自動轉向（的時代），那時代已經過去了。」

柯文哲提及，要相信台灣民主政治30年，每個人都慢慢的變成有獨立判斷，雖然相信選舉有組織票，但是里長選舉投票比較有可能，而職務越上面的選舉則越淡泊，永遠別把老百姓視為政治人物或政黨的財產，「那時代過去了」。

趙少康接受《鏡週刊》專訪時指出，藍綠陣營礙於柯文哲擁有約2成多的支持者，擔心下重手打柯，恐刺激柯粉反向將票投給對手，因此對柯的炮火都相對克制，但也評估柯粉與韓粉高度重疊，只要韓國瑜站出來催票，相信有助搶柯票。