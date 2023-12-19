民眾黨內參民調柯文哲「坐二望一」？　她：支持度20%恐突破不了

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨近日公布黨內內參民調，稱其總統候選人柯文哲「坐二望一」，並批評其他家民調結果是廉價的、特定的數據。對此，柯文哲前幕僚吳靜怡19日表示，柯文哲與競選總幹事黃珊珊告訴大家其他民調不準，但內參民調的純市話加權後為15.9%，簡直比純市話的美麗島民調還低，坦言「網路風向跟實際戰況差太多，要表態的都表態了，20%恐怕突破不了。」

吳靜怡今日在臉書發文指出，柯文哲經過台南、桃園兩場萬人大型造勢，又有空戰百萬網紅的百萬流量加持之下，居然民調一點點都沒成長，網路風向跟實際戰況差太多，代表要表態的都表態了，20%恐怕突破不了。

根據《美麗島電子報》19日公布第92波民調，民進黨「賴蕭配」支持度35.0%暫居第一；國民黨「侯康配」支持度31.7%位居第二；民眾黨「柯盈配」支持度18.2%排名第三。吳靜怡分析，若綜合其他民調來看，有民進黨看好度往下、國民黨往上的緩步趨勢，若「賴蕭配」不往前邁進，恐怕在看好度的部分很快會形成55波。

至於民眾黨內參民調，吳靜怡批評，經過神秘加權後，依舊無法突破曾經喊出的29%，柯文哲與黃珊珊告訴大家其他民調不準，但內參民調的純市話加權後為15.9%，簡直比純市話的美麗島民調還低，坦言「柯文哲在藍、綠都已讀不回的狀態下，無法能有反彈的皮球效應。」

吳靜怡表示，網紅館長陳之漢昨日已經跳出來說要全力挺柯文哲了，希望能創下選前奇蹟，但奇蹟不是集會遊行的人數，人多應該的，人少就倒楣了。柯文哲有很多料可以爆，三黨幕僚都心知肚明，也很多事件可以攻擊，但出牌的人都在擔心會產生高虹安效應，可是高虹安效應是國民黨全力支持，現況根本不一樣，質疑「哪次選舉，不是靠戰鬥而勝利的？恐怖平衡才能喝止囂張。」