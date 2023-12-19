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連續性侵6女害染性病！英少年犯案時僅15歲　22項罪名成立判關16年

▲▼性侵,性騷擾,受害女。（示意圖／達志影像）

▲英國一名15歲少年3年內性侵6名未成年少女，導致多名受害者染上性病。（示意圖，非文中當事人／達志影像）

記者張寧倢／編譯

英國一名19歲少年對6名女性進行長達3年間的性暴力，22項罪名全數成立，遭判刑16年。令人震驚的是，大部分罪行發生時，少年只有15歲，受害人皆未滿18歲，大多透過社交通訊軟體Snapchat和少年相識，多人染上性病。其中一名女性在法庭上表示，由於被告的行為，她「失去了她的純真、話語權和正直性格」。

據英國天空新聞報導，來自倫敦布里克斯頓（Brixton）、現年19歲的奎恩（Kevarnie Queen）在性暴力行徑曝光後，被網友拿來與R&B歌手R. Kelly作比擬，暱稱他是「布里克斯頓的R. Kelly」。美國非裔歌手R. Kelly過去以一曲〈I Believe I Can Fly〉紅遍全球，卻被發現利用個人名望，對年輕粉絲實施操縱與性虐待，2月被判刑超過30年。

奎恩8月被指控在2019年至2022年間，犯下多達22項強制性侵罪，大部分犯罪發生時他只有15歲。據英國檢方表示，6名女性原告中有5人是在Snapchat上認識了奎恩，在見到面之前奎恩會不斷「誇讚與誘騙」她們，最後邀請女性約出來見面。

檢方表示，奎恩會和這些女性發生性關係，「無論她們是否同意」且通常也會無視女方要他停止的請求，甚至有一名受害人事後告訴他這是性侵，奎恩卻反覆強調「不，那不是性侵，不要告訴任何人。那不是性侵。」部分女性因此罹患性傳染病，檢方稱奎恩「毫不尊重受害者」。

倫敦皇家司法院法庭18日對奎恩進行宣判，22項性侵相關罪名全數成立，刑期延長至16年，包含原先的12年監禁與4年的延長監禁。女性原告自述她們遭到心理操縱，不再輕易信任他人或相信愛情。法官表示，案件中的受害者「都受到了嚴重的精神創傷」，考量到她們都還很年輕，這種傷害可能會持續很長時間。

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