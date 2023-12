連續性侵6女害染性病！英少年犯案時僅15歲　22項罪名成立判關16年

▲英國一名15歲少年3年內性侵6名未成年少女,導致多名受害者染上性病。(示意圖,非文中當事人/達志影像)

記者張寧倢/編譯

英國一名19歲少年對6名女性進行長達3年間的性暴力,22項罪名全數成立,遭判刑16年。令人震驚的是,大部分罪行發生時,少年只有15歲,受害人皆未滿18歲,大多透過社交通訊軟體Snapchat和少年相識,多人染上性病。其中一名女性在法庭上表示,由於被告的行為,她「失去了她的純真、話語權和正直性格」。

據英國天空新聞報導,來自倫敦布里克斯頓(Brixton)、現年19歲的奎恩(Kevarnie Queen)在性暴力行徑曝光後,被網友拿來與R&B歌手R. Kelly作比擬,暱稱他是「布里克斯頓的R. Kelly」。美國非裔歌手R. Kelly過去以一曲〈I Believe I Can Fly〉紅遍全球,卻被發現利用個人名望,對年輕粉絲實施操縱與性虐待,2月被判刑超過30年。

奎恩8月被指控在2019年至2022年間,犯下多達22項強制性侵罪,大部分犯罪發生時他只有15歲。據英國檢方表示,6名女性原告中有5人是在Snapchat上認識了奎恩,在見到面之前奎恩會不斷「誇讚與誘騙」她們,最後邀請女性約出來見面。

Victim focused investigation sees man jailed for 22 counts of rape



Kevarnie Queen, 19, of Barrington Road, Brixton was sentenced to 12 years with an additional four years on licence during a hearing at Inner London Crown Court on Monday, 18 December.https://t.co/4XQyezA68W pic.twitter.com/4TOxcufIJ7