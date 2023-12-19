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社會 社會焦點 保障人權

狼師14度猥褻硬上女學生！教室當洩慾砲房　9個保險套藏書櫃被逮

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲補習班狼師在教室14度猥褻、性侵14歲女學生，警方還在教室查獲9個保險套。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名已婚補習班狼師替好友的14歲女兒進行一對一輔導課業，卻在補習班教室14度性侵、猥褻得逞，警方前往調查時更在書櫃查獲9個保險套，宛如將教室當作洩慾炮房。橋頭地院依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻處1年6月，性侵部分處2年，均緩刑5年。

判決指出，狼師阿成（化名）與14歲少女小星（化名）的父母為熟識好友，獲長期委託輔導小星課業，小星也把阿成當作學校老師順從，並於每周二下午2點至4點進行一對一教學，阿成卻利用配偶固定於3點50分離開去學校接學生們上課，與小星獨處的短暫期間，對她伸出狼爪。

其中，2019年10月29日、11月12日、12月3日、同月17日、31日、2020年3月10日15時50分許，阿成請小星跟他上補習班2樓拿東西時，在走廊親吻、摸胸，共猥褻6次，前後約10分鐘，雖小星明示抗拒，惟因害怕老師而不知所措，結束後阿成再載到捷運站，並命令不得告訴家人。

另外還在2020年4月14日、28日、5月12日、6月9日、30日、9月8日、22日、10月6日15時50分許，8度性侵得逞，10月19日阿成甚至想嘗鮮，向小星表示隔天會帶她去摩鐵，小星拒絕後在IG限時動態崩潰發文「好想哭，我根本不知道要怎麼辦」，但在友人的安慰下，她提起勇氣向母親透露此事，母親也趕緊帶女兒至醫院驗傷報警；警方獲報後於同年11月17日前往補習班2樓，並在書櫃查獲9個保險套，終揭開狼師惡行。

檢方偵訊時阿成矢口否認犯罪，強調雙方是合意發生關係，但小星歷經此種痛苦後，出現創傷後壓力症候群，陳述過程中不斷哭泣，情緒極度不穩定，認定阿成涉嫌重大，依法起訴。

法官考量審理期間阿成改口認罪，並與小星達成和解賠錢，依成年人故意對少年犯利用權勢猥褻共6罪各處5月，合併執行1年6月，得易科罰金；成年人故意對少年犯利用權勢性交共8罪各處8月，合併執行2年，均緩刑5年，期間須向公庫支付20萬元，並提供120小時義務勞務，及應接受法治教育課程2場次。

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