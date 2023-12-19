　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

NONO3案不起訴理由曝　「小紅老師」等7案移士檢...未必全身而退

▲小紅老師6月30日提告NONO。（圖／記者李毓康攝）

▲網紅「小紅老師」（右）今年（2023年）6月揭露藝人NONO（左）涉性侵多女惡行，隨即提告。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）被控涉嫌性侵10位女子，經台北地檢署密集傳訊證人偵辦後，今（19日）將他所涉性侵其中3女的案情不起訴處分，而提告的「小紅老師」等7女指控的案情，因北檢無管轄權、被移轉NONO住居所在地的士林地檢署續查，據悉，北檢無管轄權的案情中，有些受害人指證相對明確、且有旁證，NONO未必能全身而退。

據悉，「小紅老師」今年（2023年）6月雖提出1份20多位受害人的表格資料一併提告，但只有10人完成告訴程序，檢方偵辦發現，這10人口述受害地點，僅3人發生在北檢轄區內，其餘7人有的是在NONO的北市內湖區住家被性侵，「小紅老師」更自稱在台中遭NONO非禮。

檢方第一時間沒將不在轄區內發生的案情移轉管轄，主要考量若3件有管轄權的案情，只要有任1件能達到起訴門檻，其餘7案就可依《刑事訴訟法》第7條相牽連案件的規定一併偵結，但最後這3件有管轄權的案情都欠缺足夠證據而不起訴，以致依法須將無管轄權的7案，移轉給NONO住居所在地的士檢繼續偵辦。

不過據悉，反而是這7件被移轉管轄的個案，有幾位受害人的指證相對明確、也有旁證，例如「小紅老師」的敘述就很具體，因此NONO後續仍可能須再跑一遍偵查流程，包括出庭應訊，而最終結果未必能全身而退。

北檢今不起訴的3位受害人受害情節中，有2人僅提出單一指述，其中1人說2011年2月間，在北市延吉街搭NONO的白色賓士車，NONO在車內強吻她並搓揉胸部，噁稱「妳的觸感真好」，另1人說2010年夏天，在北市中山區某會館為NONO按摩，遭NONO壓制強吻並搓揉胸部，NONO還說「我就喜歡妳這種可愛型、胸部大的」。

NONO對這2女的指控一概否認，聲稱沒印象，檢方查扣NONO手機找不到與這2女聯繫紀錄，2女也提不出任何旁證，難以證明NONO涉犯強制猥褻罪嫌。

至於第3個不起訴案情，受害人指稱2011年到2013年在北市中山區某會館為NONO做油壓按摩，遭NONO硬上得逞，她雖哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO卻回稱「我比你更害怕」等語，但檢方傳訊這位受害人當時的僱主等人，對於NONO到店的日期、次數兜不攏，受害人同樣提不出跟NONO對話紀錄，她當時的就醫資料也沒記載下體撕裂傷，無法印證她的指控。

NONO是在今年（2023年）6月19日，國內#Metoo風暴正烈時，被1位前女模揭露曾遭副業雞排做得非常成功的「知名搞笑藝人」企圖性侵，當時外界已猜測就是在說NONO，網紅「小紅老師」隨即於同月21日挺身揭鍋，點名NONO涉習慣性亂槍打鳥、硬上無辜女子且不戴套，「小紅老師」自稱也曾遭NONO摸腿胸襲臀等。

對於NONO聲稱彼此不認識，「小紅老師」回嗆「抱歉了陳宣裕，我找到你隔了十年後還私訊我的訊息，時間是2021年哦！」且有多位受害人聯繫她，因此製作20多位受害人受害情節的NONO犯罪懶人包，同月30日一併向北檢提告NONO涉犯強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌，正面宣戰NONO，她強調，「大家說不會贏，我還是要站出來！」

NONO形象因此大崩壞，隨即宣布停止演藝工作、「誠心深刻反省」，但「小紅老師」揭露他犯行惡劣程度，遠超過前幾名被爆料的男藝人，NONO也被網友封為這波演藝圈#Metoo風暴中「公認最噁」。

ET快訊
5人出面作證！化妝師曝「大牙險逃魔爪臉色驚恐」　黑人回房續揪
9人販毒集團被抄！23歲短褲女裝無辜　8人指認：都她在下令
「征服者康」演員罪名成立　遭漫威開除
快訊／NONO不起訴原因曝光　小紅老師等7案移士檢
快訊／所得稅法三讀修正　提高房租、幼兒學前扣除款
把女友「膠帶封口鼻黏8層」　窒息慘死旅館
囤房稅2.0！一表看懂多屋族稅率　房市大砲轟：根本七傷拳
陳建州性騷怎敢提告？前經紀人作證揭他「國王個性」
快訊／囤房稅2.0三讀！稅率最高4.8％、採全國歸戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5港籍型男遊歐走私K他命！3000萬毒品闖過2國　卻栽在桃園機場

9人販毒集團被抄！23歲短褲女裝無辜　8毒販指認：都是她在下令

頭埋女學生胸部！體育狼師「一手摟腰一手摸臀」遭判刑

女駕駛遭追尾報警1周找嘸人　原來是少年偷騎媽媽機車闖禍

NONO3案不起訴理由曝　「小紅老師」等7案移士檢...未必全身而退

疑女友劈腿狗繩勒她「膠帶綑8圈奪命」　男逃1300Km被捕...判無期

教授被系主任罵「沒種落跑烏龜」還差點被炒　他回嗆垃圾GG了

新北淡金路成賽道！屁孩凌晨「仰躺騎車」直線競速　警方出手了

台7乙孤輪猴逆衝害4車摔一團！他「扭3次」閃過　神騎士說話了

長腿女偷446元濃縮咖啡包...再到櫃台取寄杯　辯臨時起意遭打臉

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

驚悚片！騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

林宥嘉台上唱完..驚喜衝門口送客　「戴頭套拿大聲公」繼續唱：不要拍手XD

戴資穎奪冠！IG回顧2023「下半年對自己感到失望」

林宥嘉首次公開唱《與惡》主題曲　合體陳華唱《想和你看五月的晚霞》

送「怕雞的壽星」造型蛋糕　他傻眼無靈魂唱生日歌XD

5港籍型男遊歐走私K他命！3000萬毒品闖過2國　卻栽在桃園機場

9人販毒集團被抄！23歲短褲女裝無辜　8毒販指認：都是她在下令

頭埋女學生胸部！體育狼師「一手摟腰一手摸臀」遭判刑

女駕駛遭追尾報警1周找嘸人　原來是少年偷騎媽媽機車闖禍

NONO3案不起訴理由曝　「小紅老師」等7案移士檢...未必全身而退

疑女友劈腿狗繩勒她「膠帶綑8圈奪命」　男逃1300Km被捕...判無期

教授被系主任罵「沒種落跑烏龜」還差點被炒　他回嗆垃圾GG了

新北淡金路成賽道！屁孩凌晨「仰躺騎車」直線競速　警方出手了

台7乙孤輪猴逆衝害4車摔一團！他「扭3次」閃過　神騎士說話了

長腿女偷446元濃縮咖啡包...再到櫃台取寄杯　辯臨時起意遭打臉

孟耿如買早餐巧遇林依晨！「電影戲劇歌唱3大咖」一次見：居然聊爸媽經

挑戰拜登政府！德州州長簽新法　准許逮捕、驅逐非法移民

成毅拍古裝挨板子「真打沒關係」！　爺爺看了笑：跟小時候一樣倔

台南Josh驚遭詐騙！「漏看1字」上當傻給卡號…揭手法：一步步取得信任

萬代南夢宮重返台北電玩展！展出「Final Fantasy VII 重生、鐵拳8」

提升搶救戰力　榮剛材料科技捐贈南消一大隊裝備器材1批

甘肅強震百人死亡　林右昌：搜救隊待命隨時可出發

幕後／土城三峽立委選情拉警報　吳琪銘vs.林金結只差2個百分點

台東環檢警持續合作　今年查獲14件濫倒廢棄物案

影／蘇貞昌陪陳冠廷市場蹲地掃街　縣長翁章梁高規格當麥克風手

社會熱門新聞

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

已婚男師偷吃高中女！還打男性荷爾蒙助雄風

國道4車追撞3死1重傷　女拋飛路中央遭輾斃

即／北市府27歲女科員墜樓！　無呼吸心跳搶救中

Dcard二度遭搜索！律師揪1點：真的白目

快訊／4車深夜國3追撞　1死2無生跡

即／北市府27歲女科員墜樓！　搶救無效亡

即／鹿港89歲阿嬤外出　遭砂石車撞死

更多熱門

相關新聞

她在老公電腦發現性侵照　主角竟是自己

她在老公電腦發現性侵照　主角竟是自己

愛爾蘭一名女子對結婚20多年的丈夫提告，原因是她發現丈夫的電腦裡面，居然有許多張丈夫趁自己喝醉睡著時，拿著家中「各種日用品」性侵她的照片。

為何NONO能不起訴？「脫身最大1關鍵」曝光

為何NONO能不起訴？「脫身最大1關鍵」曝光

NONO性侵不起訴「經紀人發聲曝現況」！

NONO性侵不起訴「經紀人發聲曝現況」！

狼師14度猥褻硬上女學生　保險套藏書櫃被逮

狼師14度猥褻硬上女學生　保險套藏書櫃被逮

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

關鍵字：

性侵#Metoo移轉管轄強制猥褻NONO

讀者迴響

熱門新聞

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

藝人NONO性侵案偵結！3案不起訴

大牙指控熊抱戲謔「搞不好你會喜歡」　黑人告誹謗吞敗

現場慘況曝！國3車禍1家3口亡　妻拋飛臟器外露

爸媽帶1歲女國道自撞　一家3口全亡

孫生當街「火車便當」激戰！

一家三口魂斷國3　「兄妹差15歲」獨留高職兒

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

睪丸爆痛！國中弟忍3天「整顆變黑的」　醫救不回只能切了

爸路倒成植物人　姊妹求法官免去扶養義務

馮語婷出賣「長腿閨蜜」照！8千人朝聖

不婚不生！30歲就躺平「每月靠2檔ETF」

他問低門檻月薪4萬5職業！眾人推這行：穩定到退休

入冬最強冷空氣今南下　首波寒流恐跌破8℃時間曝

更多

最夯影音

更多
RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄

RJ阿傑遭爆「出軌＋尺寸不到8cm」！　他發聲反擊...女coser曝光開房紀錄
躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

躺著賺！235支手機不斷電洗錢　月入2千萬...特警攻堅別墅逮人

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

走斑馬線差點被撞！行人出腳怒踹行動豪宅　下秒慘被「架到路邊」

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

Toyz現身送飲料吸200人到場 館粉搶頭香嗆：販毒狗關一關

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

行人過斑馬線險被撞！怒踹豪車...遭架走理論

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面