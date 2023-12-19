NONO3案不起訴理由曝　「小紅老師」等7案移士檢...未必全身而退

▲網紅「小紅老師」（右）今年（2023年）6月揭露藝人NONO（左）涉性侵多女惡行，隨即提告。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）被控涉嫌性侵10位女子，經台北地檢署密集傳訊證人偵辦後，今（19日）將他所涉性侵其中3女的案情不起訴處分，而提告的「小紅老師」等7女指控的案情，因北檢無管轄權、被移轉NONO住居所在地的士林地檢署續查，據悉，北檢無管轄權的案情中，有些受害人指證相對明確、且有旁證，NONO未必能全身而退。

據悉，「小紅老師」今年（2023年）6月雖提出1份20多位受害人的表格資料一併提告，但只有10人完成告訴程序，檢方偵辦發現，這10人口述受害地點，僅3人發生在北檢轄區內，其餘7人有的是在NONO的北市內湖區住家被性侵，「小紅老師」更自稱在台中遭NONO非禮。

檢方第一時間沒將不在轄區內發生的案情移轉管轄，主要考量若3件有管轄權的案情，只要有任1件能達到起訴門檻，其餘7案就可依《刑事訴訟法》第7條相牽連案件的規定一併偵結，但最後這3件有管轄權的案情都欠缺足夠證據而不起訴，以致依法須將無管轄權的7案，移轉給NONO住居所在地的士檢繼續偵辦。

不過據悉，反而是這7件被移轉管轄的個案，有幾位受害人的指證相對明確、也有旁證，例如「小紅老師」的敘述就很具體，因此NONO後續仍可能須再跑一遍偵查流程，包括出庭應訊，而最終結果未必能全身而退。

北檢今不起訴的3位受害人受害情節中，有2人僅提出單一指述，其中1人說2011年2月間，在北市延吉街搭NONO的白色賓士車，NONO在車內強吻她並搓揉胸部，噁稱「妳的觸感真好」，另1人說2010年夏天，在北市中山區某會館為NONO按摩，遭NONO壓制強吻並搓揉胸部，NONO還說「我就喜歡妳這種可愛型、胸部大的」。

NONO對這2女的指控一概否認，聲稱沒印象，檢方查扣NONO手機找不到與這2女聯繫紀錄，2女也提不出任何旁證，難以證明NONO涉犯強制猥褻罪嫌。

至於第3個不起訴案情，受害人指稱2011年到2013年在北市中山區某會館為NONO做油壓按摩，遭NONO硬上得逞，她雖哀求「你不要這樣，我很害怕」，NONO卻回稱「我比你更害怕」等語，但檢方傳訊這位受害人當時的僱主等人，對於NONO到店的日期、次數兜不攏，受害人同樣提不出跟NONO對話紀錄，她當時的就醫資料也沒記載下體撕裂傷，無法印證她的指控。

NONO是在今年（2023年）6月19日，國內#Metoo風暴正烈時，被1位前女模揭露曾遭副業雞排做得非常成功的「知名搞笑藝人」企圖性侵，當時外界已猜測就是在說NONO，網紅「小紅老師」隨即於同月21日挺身揭鍋，點名NONO涉習慣性亂槍打鳥、硬上無辜女子且不戴套，「小紅老師」自稱也曾遭NONO摸腿胸襲臀等。

對於NONO聲稱彼此不認識，「小紅老師」回嗆「抱歉了陳宣裕，我找到你隔了十年後還私訊我的訊息，時間是2021年哦！」且有多位受害人聯繫她，因此製作20多位受害人受害情節的NONO犯罪懶人包，同月30日一併向北檢提告NONO涉犯強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌，正面宣戰NONO，她強調，「大家說不會贏，我還是要站出來！」

NONO形象因此大崩壞，隨即宣布停止演藝工作、「誠心深刻反省」，但「小紅老師」揭露他犯行惡劣程度，遠超過前幾名被爆料的男藝人，NONO也被網友封為這波演藝圈#Metoo風暴中「公認最噁」。