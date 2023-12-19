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社會 社會焦點 保障人權

女駕駛遭追尾報警1周找嘸人　原來是少年偷騎媽媽機車闖禍

記者張君豪／新北報導

11日傍晚17時20分，新北市汐止區新台五路二段44號前發生一起機車追撞自小客車意外事故，現場開車的女駕駛行經路口停等紅燈，左後車尾卻遭到同方向行駛的機車碰撞，後保桿凹陷，肇事機車騎士並未留下任何聯絡方式就逕行把車騎走，被撞的陳姓女駕駛（50歲）一臉錯愕，無奈報警處理。

▲汐止一女駕駛遭機車追撞後保桿騎士車禍後逃逸，報警一周迄今人仍未到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止一女駕駛遭機車追撞後保桿騎士車禍後逃逸，報警一周迄今肇事者仍未到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

汐止警方獲報後到場處理，經調閱相關監視器影像後，鎖定肇逃機車牌號，經警方連絡機車車主後，發現女機車車主當時並未騎車外出，原來是女車主的未成年兒子偷騎出門而發生車禍，所幸雙方無人受傷。

▲汐止一女駕駛遭機車追撞後保桿騎士車禍後逃逸，報警一周迄今人仍未到案。（圖／記者張君豪翻攝）

對此被撞駕駛無奈找友人在臉書PO文，尋求其他目擊者或行車紀錄器畫面：「停紅燈時被一台雙載一男一女摩托車撞上，對方疑似未成年肇事逃逸，有看到他車牌前三碼521-xxx」、「懇請有路過的朋友，提供我行車記錄器影片，因為承辦員警從星期四休到今天完全沒進度⋯ 打電話去警局好像也無法找其他人承辦」。

在汐止警方積極協尋下，該名機車主及未成年駕駛將於19日晚間到案釐清肇責，肇事逃逸的違規行為警方也將依法開罰。
 

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