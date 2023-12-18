沒直播取消成大座談　趙少康加碼爆：柯文哲演講沒轉播還會發飆

▲趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（18）日晚間參加台大校友時事論壇演講。對於國立成功大學學生團體舉辦總統論壇，沒有直播也不開放媒體，民進黨總統候選人賴清德和民眾黨總統候選人柯文哲都去了，趙少康雖表示，「他堅持將校園座談行程列為優先，把握每個與青年世代對話的機會。」但今晚參與台大活動受訪時卻坦言，去大學不是只跟學生對話，希望經過各位（媒體），跟更多年輕人對話，如果只跟幾百個人溝通可惜了。

趙少康更爆料，柯文哲先前抵達成大演講時，才知道現場不能轉播「當場發脾氣」，後來柯到嘉義大學，才在臉書反諷成大這件事，「我是覺得不用，同學已經很辛苦了」，此事學校沒干涉，據說是同學覺得要按照慣例，「我覺得前面不太一樣，賴柯是總統候選人，我是副總統候選人不太一樣」，但同學是很堅持，他們有他們的原則。

被問到成大座談會臨時取消一事，趙少康透露，雙方有一直在溝通，學生很努力，們對學生也沒任何怨言，對學生努力還是感謝，原本說所有媒體都不能進去，這樣會影響媒體權益，所以提議攝影不進去錄影，讓文字記者進去，至少感受一下氣氛，這樣也被反駁，「後來說直播，一開始也沒說不行，直到昨天晚上說不行。」

趙少康認為，到校園中不是只跟學生對話，是希望藉由各位跟全國盡量多的年輕人對話，關起門來只是幾百人溝通，這樣就很可惜，不過他還是表達對成大同學的感謝，透露自己從小在成大旁邊長大，已經準備好很感人的講話，美食也到成大宿舍旁邊，現在還回憶這樣的美味，且成大是南臺灣的重鎮，但也覺得說事無不可對人也，「同學可能覺得不開放對我比較好，萬一學生去鬧場，我就不怕越鬧越好」，但大家認知有差別，後來就忍痛取消，自己也很遺憾。