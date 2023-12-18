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山東「北庭天妃」媽祖前進南方澳參香　林豐正偕家人現身同拜　

▲▼廖慶富前往南方澳南天宮參香。（圖／記者陳煥丞攝）

▲山東煙台「北庭天妃」媽祖前往南方澳南天宮參香。（圖／記者陳煥丞攝）

記者黃國霖、陳煥丞、魏有德／宜蘭－台北 連線報導

山東煙台顯應宮「北庭天妃」媽祖赴台香緣之旅第七天前進東台灣，在宜蘭數座廟宇參香祈福。當北庭天妃媽祖到達南方澳南天宮時，吸引不少當地信眾駐足圍觀。隨後，北庭天妃媽祖巡安團隊來到同在南方澳的進安宮時，前國民黨副主席林豐正和家人也現身與團隊一同參香，氣氛熱烈中帶著肅穆。

▲▼廖慶富前往南方澳南天宮參香。（圖／記者陳煥丞攝）

▲煙台台商會長廖慶富（圖左）與南方澳南天宮主委林棋山（圖右）。（圖／記者陳煥丞攝）

南天宮主委林棋山表示，對於北庭天妃媽祖及團隊的到訪感到非常榮幸和高興，「兩岸本來就是一家親，非常歡迎大陸的各位好朋友，有機會儘量來台灣，南天宮在民國78年開船到大陸做宗教交流，才打開兩岸（宗教）關係，所以很珍惜這份友誼。」

這次山東煙台「北庭天妃」赴台巡安參香之旅是由台商發起，山東煙台台商會長廖慶富在南天宮與當地鄉親分享，山東煙台和南方澳十分類似，海產豐富、風景又漂亮，還有很好吃的海鮮。」

廖慶富強調，「宗教交流傳遞著媽祖的大愛，希望老百姓安居樂業，台灣經濟繁榮，青年子弟事業有成，如果有時間，明年歡迎到山東煙台做交流。」

▲▼廖慶富前往南方澳南天宮參香。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民黨前副主席林豐正與家人們一同現身南方澳進安宮。（圖／記者陳煥丞攝）

結束南天宮的參香行程，北庭天妃媽祖在鑼鼓聲中步行至在南方澳同具盛名的進安宮參香。這時，一名白髮蒼蒼的長者被眼尖的信眾發現，正是已退出政壇的國民黨前副主席林豐正與家人們一同來參拜，順道和來自山東的媽祖參訪團打聲招呼。

林豐正提到，（媽祖巡安）這是好事，應當多交流，「台灣最盛、信眾最多就是媽祖廟，媽祖在交流，兩岸應當對於和平發展有很大幫助。」

▲▼廖慶富前往南方澳南天宮參香。（圖／記者陳煥丞攝）

▲林豐正認為媽祖來台巡安有助於兩岸和平發展。（圖／記者陳煥丞攝）

根據行程安排，山東煙台顯應宮「北庭天妃」媽祖今（18）日晚間將駐駕蘇澳存仁定安宮，明（19）日結束全部8天香緣之慮行程後，搭乘山東航空班機返回煙台。

煙台長島顯應宮始建於西元1122年北宋時期，是大陸北方修建最早、規模最大、影響最廣的媽祖廟，常與福建湄洲媽祖相提並論，自古有「南湄洲、北長島」的說法。西元1125年，福建船民將一尊媽祖銅像供奉在顯應宮，這尊銅身媽祖也就是現在大家所說的「千年媽」。

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