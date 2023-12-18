監院巡查政院關注居住正義　監委：都會地區房價飆漲惹民怨

▲監察院巡察行政院。（圖／監察院提供）

記者呂晏慈／台北報導

監察院今（18日）巡察行政院，監委賴振昌關切國內青年及經濟相對弱勢族群的居住情形，他表示，政府有滿足人民居住需求的義務，台灣都會地區房價飆漲，青年及經濟相對弱勢族群必須付出更多努力，才能獲得適居的住所，招致民怨，建請全面清查閒置或被占用公有土地，加速社宅的興建。

賴振昌發言表示，政府有滿足人民居住需求的義務，但台灣都會地區房價飆漲，都會地區購屋成為民眾沉重負擔，青年及經濟相對弱勢族群必須付出更多的努力，才能獲得適居的住所，招致民怨。

賴振昌指出，政府雖推動各項住宅政策，惟房價仍居高不下，從內政部發布的相關訊息顯示，2016年至2023年第2季全台住宅價格季指數由100增加至130.80漲幅達30.80%，而房貸負擔率由38.49%上漲為42.09%（合理為30%），另房價所得比由9.35倍上漲為9.82倍，須不吃不喝9.82年才買得起房子。

賴振昌表示，社會住宅呈現供不應求情形，但公有土地卻有閒置占用現象；以亟需社會住宅的6都為例，經統計6都遭占用面積大於1650平方公尺的國有土地中，計有42筆，總面積有19.64公頃；另閒置的大面積國有土地，計有1萬6838筆，總面積達1635公頃，「公有土地是全民的公共財，各行政機關應去除本位主義的心態，俾利公有土地能夠積極有效的利用」。

賴振昌表示，高房價一直是國人關切的問題，高房價的成因在於購屋市場的扭曲及炒作，政府除了要讓房價回歸理性，也要加速興建社會住宅，協助民眾解決居住問題，而如何充分利用公有土地，增加社會住宅土地供給，解決社會居住需求，殊值行政院及有關機關檢討深思，建議行政院應全面清查盤點適合興建社會住宅的土地，妥善規劃利用，增加穩定且可負擔的安居之所，才能落實居住正義。

對此，財政部次長阮清華說明，興建社會住宅是國家重大政策，財政部國產署積極配合主管機關興建，截至目前已提供超過490公頃國有土地，至於被佔用國有土地的處理，該部業分二期擬訂清理計畫辦理，閒置土地則透過委託經營、改良利用設定地上權辦理民間認養，或以標租方式辦理活化；另高房價問題，涉及財政部租稅方面，已推動房地合一稅制，並研擬房屋稅條例修正草案，刻正送請立法院審議中。

內政部長林右昌說明，高房價的問題確實仍與土地成本高度相關，因此，透過《平均地權條例》修正、禁止預售屋紅單轉售等方式打擊不當炒作，並積極興建社會住宅增加供給，以租金補貼減輕民眾居住負擔；對於公有土地利用方面，內政部已進行跨部會機關多元整合，提供611.4公頃土地興建社會住宅，未來將透過區段徵收、市地重劃，或以專案讓售方式，修訂相關法規等措施，增加興建社會住宅的土地。