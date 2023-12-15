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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

絕不接受中方貿易壁壘調查結果　經貿辦籲停止政治操弄

▲▼行政院,中華民國政府機關。（圖／記者季相儒攝）

▲中國宣布台灣構成貿易壁壘，行政院經貿辦回擊，絕不接受調查結果，呼籲停止政治操弄。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

大陸商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，本來調查期限截止日期為2024年1月12日，15日突公告截至11月底的調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施「構成貿易壁壘」。對此，經貿辦晚間再回應，此舉明顯已違反世界貿易組織（WTO）相關機制與規範，且完全不符合事實，「我方絕不接受此等片面認定的結果，也呼籲中方立即停止相關的政治操弄」。

經貿辦指出，兩岸分別在2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商。儘管中國農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間；而且，我方還持續自主開放，目前開放項數已逾1萬項。

對於中方不實指控我不斷擴大禁止進口產品範圍及項目數，經貿辦說明，實際上是因為我國海關稅則類別及項目的調整，中方刻意予以扭曲，混淆視聽，完全是不誠實的操弄數字。

經貿辦說，兩岸雙方加入WTO迄今已逾21年，中方雖曾多次在對會員不具拘束力的WTO貿易政策檢討會議時，向我方詢問貿易限制相關問題，但中方既漠視我方對問題的完整說明，且從未循WTO機制向我方提出正式協商的要求；反而逕自在今年4月片面啟動對我方的貿易壁壘調查，這樣的做法，完全欠缺正當性及合法性。
 
中方進行調查的過程，也不符合公平公正、公開透明的原則。中方指控的是我方政府貿易管制措施，卻從未與我政府溝通或諮商；中方商務部為進行調查向我方發放問卷調查的對象及內容，亦違背了WTO的相關規定；如果想據此對我方進行貿易報復，是全然違背中方一再宣稱的WTO原則及相關規範。
 
至於兩岸簽署ECFA的目標，除實施早收計畫外，也遵循WTO的基本精神，透過兩岸諮商逐步減少貨品貿易的關稅與非關稅障礙。而兩岸自2011年起，已就貨品貿易至少進行10次正式協商，惟自2016年蔡政府上任之後，中國罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與我方進行諮商，是中方違反了WTO精神及ECFA規範，責任不在我方。

經貿辦重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方有誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決貿易的爭端。

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