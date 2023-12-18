學生會長槓上校安！遲到喊「住得遠是我的問題？」　校方：已溝通

記者曾筠淇／綜合報導

IG帳號「告白靠北興農」日前貼出一段影片，是該校學生會會長遲到後，與校安發生衝突。從畫面可見，校方要求學生會會長要早到而不是遲到，但會長稱家裡住得遠、學校獨裁，「我們讓記者來好不好？」該段影片曝光後，掀起網友熱議。

「告白靠北興農」在文中寫道，「學生會會長與校安爭執事件字幕版」，從畫面可見，校方先要會長入列，接著說「學生會會長就是應該早到，不是在這邊唱反調。你是學生會長就應該早到、不要遲到。」而會長則說「我家住得遠，我的問題囉？」並稱校方「就是這麼獨裁」。

校方聽聞後，說「你認為獨裁就獨裁嘛。」於是會長就回，「我們讓記者來好不好？記者哪一家我都認識，我爸里長，我都認識，來～要不要？」校方則回應「隨便你啊」。

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▲學生會長與校安起爭執。（圖／翻攝自Instagram／kaobeiofficial）

影片曝光後，底下不少網友討論道，「你選校時就要注意車程的問題，而不是在那邊X北X母」、「自己住得遠不早點出門，要大家等你遲到？到底誰獨裁」、「等你出社會遲到的時候，記得跟公司說『我家住得遠是我的問題？』記得再來告訴大家遲到是誰的問題嘿」、「都高二了還不知道升旗遲到會登記名字」、「做錯事就是要面對」。

事後學生會會長透過IG表示，「我以個人的名義來解釋」，他遲到是毫無疑問的，但不論是教育部或是校規，都沒有「門口攔遲到學生跟記名的規定」，所以以他的身分來說，自然會上前了解，「但是校安的回答讓我難以介紹（應為接受），我合理的發出質疑」。

會長繼續寫道，校安是學校的一員，卻不現場解決問題，而是推託給校方、要他找校方申訴，因此他便錄影蒐證，只是「他（校安）卻說我有本事叫校長改、請記者來，又叫我去找學生會長」，所以他才會說「我本人就是學生會長，請問有什麼問題？」並要求找記者，「以上為事情的真相」。

IG「興大附農17th學生會」也針對爭議表示，很抱歉因為此事影響同學上課的心情，他們會持續與校方溝通、調解，給出完整交代，另也請同學了解來龍去脈再判斷對錯，「謝謝各位同學的關注和為了這件事情提出的意見和看法」。

此外，還有網友在「告白靠北興農」上投稿，透露此事發生時，他也是當事者、站在第一排，「我只能說影片沒有錄完全程，就不要斷章取義了吧」，一開始會長是詢問校安為何要登記名字？「不是說不用嗎？」結果校安則回應「只是核對資料而已」。

該網友也說，雖然會長說要找記者是有點激動，但對方會說學校獨裁「一定是因為之前跟學校開會過，學校總是一意孤行，學生會長是為學生發聲的，他明白發聲沒有用，才說獨裁二字」。

《ETtoday新聞雲》致電興大附農，學務處主任表示，同學若遲到，校方沒有一定要登記，都是按照規矩，當天是因為校安覺得同學態度不好，加上當事人是學生代表，所以要求比較高，且當時正好典禮進行，需要管制，才不得已要登記。

學務處主任說，因為學生理由較為牽強，且校安已經說明典禮正在進行、為何管制，所以溝通語氣可能沒這麼柔和。不過他直言，典禮若不管制，「進進出出還有規矩嗎？」目前已經與學生溝通，之後也會與校安溝通。

針對爭議，目前暫無法聯繫到學生會會長，截稿前尚未取得回應。