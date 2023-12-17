　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦：我沒收吳有信一分一毫　黃國昌為抹黑「睜眼說瞎話」

▲▼ 吳欣盈出席民眾開講-黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃國昌今天兩度槓上鄭文燦。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨不分區立委提名人黃國昌今（17）為侑晉科技非法亂倒有害事業廢棄物案槓上行政院副院長鄭文燦，指控該公司負責人吳有信是鄭金主，但鄭發7點聲明回嗆扭曲事實，黃又指吳曾在2018年一口氣捐100萬元，對此，鄭文燦深夜再度回擊說，吳曾匯款100萬到他的政治獻金專戶，但被主動退還，「我自始至終沒有收取吳有信一分一毫」。

黃國昌今天透過臉書指控，桃園地檢署起訴侑晉科技公司及負責人吳有信，自2017年起非法亂倒有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利高達1億534萬餘元，對吳有信求處15年重刑，且吳是鄭文燦的大金主。

不過，鄭文燦發布7點聲明表示，黃國昌已經不只一次在沒有證據的情況下，用照片推論站在台上的人就是金主，這不只是與事實完全相反，同時把桃園市政府打擊環保犯罪、保護農地國土的努力抹煞，這樣的指控沒有法律人該有的水準，也失去從政者該有的格調。

隨後，黃國昌二度發文質疑，吳有信在2018年一口氣捐給鄭文燦100萬元，明顯違反《政治獻金法》規範的個人捐款10萬上限，事後才因此遭到退回，「鄭文燦你還敢說吳有信不是你的金主？公然說謊！」此外，莊隆乾與吳有信兩位董事長正是鄭文燦將觀音區金湖段「特定農業區」在2018年到2020年解編而獲取暴利，吳也將有毒廢棄物頃倒在金湖段的農地之上，「請問鄭文燦，這不都是事實嗎？當過8年桃園市市長的鄭文燦，不會連這個都敢否認吧？」

黃國昌批評，鄭文燦試圖營造自己強力追查侑晉科技有毒廢棄物頃倒案的形象，但事實是，在2021年12月1日由行政院環保署與內政部警政署執行搜索所查獲的有毒事業廢棄物，是一直拖到「鄭文燦下台後」的2023年1月，桃園市政府才開始裁罰，「請問鄭文燦，2022年你是不是因為擔任鄭運鵬競選主委，所以才忙到整年沒有時間針對幫鄭運鵬大力助選的吳有信進行裁罰？」

對此，鄭文燦深夜再度發布兩點聲明反嗆，「在台灣，我相信沒有地方首長會去護航環保犯罪，也不會要求同仁不裁罰違法廠商」，黃國昌是裝不懂還是故意要扭曲，他不知道，但這種為了抹黑他人，進而睜著眼睛說瞎話的行為，真的會讓台灣的政治倒退。

鄭文燦說明，第一，事實是，2018年他競選市長連任時，吳有信曾經匯款100萬到他的政治獻金專戶，但是被主動退還，這個事實在監察院網站上都可以查到，「我自始至終沒有收取吳有信一分一毫，這樣在黃國昌眼裡也算金主？政治獻金帳號是公開資訊，任何人都可以匯錢進去帳戶，但候選人可以主動退還，黃國昌曾經當過立委候選人不可能不知道」。

鄭文燦指出，第二，黃國昌指控他在市長任內刻意不裁罰侑晉科技，事實是，侑晉科技在自己擔任桃園市長任內總共被裁罰18次，也都是第一線的環保局同仁依照規定裁罰，在環境部的網站上都可以查到，是鐵的事實，黃國昌刻意隱瞞資訊來抹黑自己，誤導大眾，「綜上，公然說謊的人是黃國昌，不是我」。

ET快訊
國旅住飯店...15坪雙人房「入住剩6坪」　業者道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德老家「憲兵站崗、警設巡邏點」！趙少康轟：假公濟私

鄭文燦：我沒收吳有信一分一毫　黃國昌為抹黑「睜眼說瞎話」

侯友宜屏東造勢　挺郭大將屏東議長周典論挺身力挺：下架民進黨

回防本命區！賴清德台南批藍白抹黑　蕭美琴禮拜憶「美國阿嬤」

快訊／賴清德批藍白配合陸大外宣　「我把2300萬人民生命放心上」

萬人屏東造勢！周典論率女兒力挺成亮點　侯友宜：周像關公拔刀相助

快訊／賴清德：中國的大運已經走完了　香港就跟著倒霉

立委激戰／中六年輕議員對決！江肇國拚延續　羅廷瑋母雞做後盾

快訊／拋當選組「經濟內閣」　侯友宜：看能不能拚過新加坡

快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

外送員斑馬線上跳機械舞　超扯慢動作...警開罰500

賴清德老家「憲兵站崗、警設巡邏點」！趙少康轟：假公濟私

鄭文燦：我沒收吳有信一分一毫　黃國昌為抹黑「睜眼說瞎話」

侯友宜屏東造勢　挺郭大將屏東議長周典論挺身力挺：下架民進黨

回防本命區！賴清德台南批藍白抹黑　蕭美琴禮拜憶「美國阿嬤」

快訊／賴清德批藍白配合陸大外宣　「我把2300萬人民生命放心上」

萬人屏東造勢！周典論率女兒力挺成亮點　侯友宜：周像關公拔刀相助

快訊／賴清德：中國的大運已經走完了　香港就跟著倒霉

立委激戰／中六年輕議員對決！江肇國拚延續　羅廷瑋母雞做後盾

快訊／拋當選組「經濟內閣」　侯友宜：看能不能拚過新加坡

快訊／周典論首替侯友宜造勢　高喊：侯才是我們要的總統

六都375家診所掛號費變貴「最高飆2500元」　漲價3原因大公開

ATM裝機數逾3.2萬攀3個月新高　中信銀逼近7300台穩住寶座

夏季早鳥優惠！亞洲最大郵輪MSC地中海郵輪榮耀號6月基隆啟航

走入韓國禁區玩雪尋歡趣！

歡樂FUN寒假！暢玩東京雙樂園

東森嚴選阿一鮑魚四大珍饈富貴豪華饗宴

相關新聞

回防本命區　蕭美琴台南禮拜憶「美國阿嬤」

回防本命區　蕭美琴台南禮拜憶「美國阿嬤」

民進黨正副總統賴清德、蕭美琴今（17）回防「本命區」台南市，行程滿檔，賴清德力陳，藍白陣營來到台南不停抹黑，對市民相當不公平，3位總統候選人都擔任過市長，大家可以比較誰的弊案最少，他絕對經得起考驗；蕭美琴則在參與祝福禮拜時，回憶「美國阿嬤」的故事說，長老教會有「焚而不燬」的精神，她有讓台灣更好的使命。

「潘孟安怕被法院認證不敢告刑事」　王鴻薇：笑死人！我奉陪到底

「潘孟安怕被法院認證不敢告刑事」　王鴻薇：笑死人！我奉陪到底

嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明

嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明

蔡英文赴霞海城隍廟挺許淑華　她曝「小英總統簽名卡」字超工整

蔡英文赴霞海城隍廟挺許淑華　她曝「小英總統簽名卡」字超工整

羅智強批評里長被「屠村」　潘孟安：危言聳聽

羅智強批評里長被「屠村」　潘孟安：危言聳聽

關鍵字：

2024立委

讀者迴響

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面