鄭文燦：我沒收吳有信一分一毫　黃國昌為抹黑「睜眼說瞎話」

▲黃國昌今天兩度槓上鄭文燦。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨不分區立委提名人黃國昌今（17）為侑晉科技非法亂倒有害事業廢棄物案槓上行政院副院長鄭文燦，指控該公司負責人吳有信是鄭金主，但鄭發7點聲明回嗆扭曲事實，黃又指吳曾在2018年一口氣捐100萬元，對此，鄭文燦深夜再度回擊說，吳曾匯款100萬到他的政治獻金專戶，但被主動退還，「我自始至終沒有收取吳有信一分一毫」。

黃國昌今天透過臉書指控，桃園地檢署起訴侑晉科技公司及負責人吳有信，自2017年起非法亂倒有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利高達1億534萬餘元，對吳有信求處15年重刑，且吳是鄭文燦的大金主。

不過，鄭文燦發布7點聲明表示，黃國昌已經不只一次在沒有證據的情況下，用照片推論站在台上的人就是金主，這不只是與事實完全相反，同時把桃園市政府打擊環保犯罪、保護農地國土的努力抹煞，這樣的指控沒有法律人該有的水準，也失去從政者該有的格調。

隨後，黃國昌二度發文質疑，吳有信在2018年一口氣捐給鄭文燦100萬元，明顯違反《政治獻金法》規範的個人捐款10萬上限，事後才因此遭到退回，「鄭文燦你還敢說吳有信不是你的金主？公然說謊！」此外，莊隆乾與吳有信兩位董事長正是鄭文燦將觀音區金湖段「特定農業區」在2018年到2020年解編而獲取暴利，吳也將有毒廢棄物頃倒在金湖段的農地之上，「請問鄭文燦，這不都是事實嗎？當過8年桃園市市長的鄭文燦，不會連這個都敢否認吧？」

黃國昌批評，鄭文燦試圖營造自己強力追查侑晉科技有毒廢棄物頃倒案的形象，但事實是，在2021年12月1日由行政院環保署與內政部警政署執行搜索所查獲的有毒事業廢棄物，是一直拖到「鄭文燦下台後」的2023年1月，桃園市政府才開始裁罰，「請問鄭文燦，2022年你是不是因為擔任鄭運鵬競選主委，所以才忙到整年沒有時間針對幫鄭運鵬大力助選的吳有信進行裁罰？」

對此，鄭文燦深夜再度發布兩點聲明反嗆，「在台灣，我相信沒有地方首長會去護航環保犯罪，也不會要求同仁不裁罰違法廠商」，黃國昌是裝不懂還是故意要扭曲，他不知道，但這種為了抹黑他人，進而睜著眼睛說瞎話的行為，真的會讓台灣的政治倒退。

鄭文燦說明，第一，事實是，2018年他競選市長連任時，吳有信曾經匯款100萬到他的政治獻金專戶，但是被主動退還，這個事實在監察院網站上都可以查到，「我自始至終沒有收取吳有信一分一毫，這樣在黃國昌眼裡也算金主？政治獻金帳號是公開資訊，任何人都可以匯錢進去帳戶，但候選人可以主動退還，黃國昌曾經當過立委候選人不可能不知道」。

鄭文燦指出，第二，黃國昌指控他在市長任內刻意不裁罰侑晉科技，事實是，侑晉科技在自己擔任桃園市長任內總共被裁罰18次，也都是第一線的環保局同仁依照規定裁罰，在環境部的網站上都可以查到，是鐵的事實，黃國昌刻意隱瞞資訊來抹黑自己，誤導大眾，「綜上，公然說謊的人是黃國昌，不是我」。