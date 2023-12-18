起底「煲湯女神」　前男友：交往6年我付錢到手軟

▲黎台麗（左）曾上節目宣傳食譜，並與藝人蔣偉文（右）合影。



圖文／鏡週刊



網紅Lowlee黎台麗自封「煲湯女神」，她的臉書粉專及影音頻道常引用《本草綱目》《黃帝內經》等古籍，強調煲湯對身體的好處，也曾曬出與蔣偉文、朱衛茵、范可欽、唐湘龍等名人合照，吸引上萬粉絲追蹤。2016年她還自創品牌，推出港式煲湯調理包、月子餐等商品，推廣依節氣食補，吃回健康。

近年黎台麗陸續出版2本煲湯食譜，多次在廣播及電視節目現聲露臉，並開班教授煲湯、氣功，每堂課數千元起跳，今年她與企業合作，幫助偏鄉兒童、老人照護，還受邀參加全球華人公益金傳獎，接受表揚。不過，看似風光的黎台麗，最近卻因積欠600萬元債務挨告，對她提告的正是她的前男友A先生。

從事科技業的A先生告訴本刊，6年前他與黎台麗透過朋友介紹認識，進而交往，當時黎的煲湯品牌剛起步，他認為黎很有想法，能教人煮好喝的湯，對身體也有益處，所以非常支持黎圓夢。

但沒多久，A先生就發現黎的財務狀況很有問題，因為每週都會有不同的人打電話或傳簡訊討債，雖然金額都不高，黎卻付不出來，當時她解釋是因為公司營運需要資金，才到處借錢。

▲黎台麗（左）曾上唐湘龍（右）的節目談煲湯、食補。

為了協助女友走出困境，A先生一肩扛下黎台麗公司的開銷，每個月支出都是6位數，黎雖允諾按月償還部分金額，但實際上公司的收入都被黎拿去還別的債務。

A先生告訴本刊，他與黎交往6年來，替對方付錢付到手軟，他曾問黎到底欠了多少錢？黎才坦承跟身邊的親朋好友都借過錢，包括建設公司的小開、媒體高層，甚至連客戶、會員都是她借錢的對象，眾多債主中最有名的就是唱紅〈領悟〉〈味道〉等歌曲的知名藝人辛曉琪，總計黎共欠債上千萬元，但完全沒有償還計畫。

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