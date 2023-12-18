辛曉琪最痛領悟！　批煲湯女神「人格有問題」

▲辛曉琪（圖）借給黎女40萬元，一直拿不回來。



圖文／鏡週刊

A先生告訴本刊，「煲湯女神」黎台麗到處借錢、以債養債，卻把借來錢拿去買房、享樂，每個月只還債主幾千元，如果對方強勢討債，她就擺出可憐的姿態，雙手一攤要對方再給一點時間，離譜行徑讓A先生看不下去。因為擔心自己替黎墊付的600萬元也拿不回來，A先生今年初要黎簽下本票、確保債權，黎卻惱羞成怒，立刻搬出2人的同居住處失聯。

A先生事後傳簡訊詢問，沒想到黎竟以騷擾為由，告他家暴，A先生忍無可忍，決定提告討債，對簿公堂。

打官司前A先生曾私下詢問債主之一的辛曉琪，是否要一起提出訴訟？辛曉琪告訴他，多年前借給黎台麗40萬元，是因為當時想調養身體，因緣際會接觸到黎的煲湯與氣功班，沒想到2人認識沒多久，黎就開口借錢。辛說當初被黎偽裝善良的外表矇騙，想幫她實現夢想、讓她圓夢，沒想到好心卻換來無情的對待！

▲辛曉琪對黎女賴債十分無奈，痛批對方人格有問題。

辛曉琪告訴A先生，她身為公眾人物，不想節外生枝，雖然希望黎還錢，但也不願撕破臉，並認為黎就是抓住她這個弱點，才遲遲賴債不還。辛透露，幾年來她只問了一次黎何時能還錢？沒想到黎立刻跑到她家，使出哀兵策略，邊說邊哭，辛見狀也只能無奈接受。

雖然辛曉琪沒跟A先生一起提出訴訟，但傳訊支持A先生維護自己的權益，也希望他能透過法律途徑讓黎還錢，「給黎當頭棒喝，讓她知道自己的行為影響別人太多太多！」辛表示，身為公眾人物，她只能消極地希望黎有能力時會把錢還她，辛還感嘆說：「真的很無奈，但她（黎台麗）卻過得好好的，這個人的人格是有問題的！」

▲歌手辛曉琪認為，自己被黎女偽裝善良的外表矇騙。（讀者提供）

諷刺的是，2018年9月，辛曉琪在台北小巨蛋舉辦演唱會，黎台麗還在臉書粉專自稱辛的「姐妹兼鐵粉」，說為了幫辛曉琪完美攻蛋，正密集煲湯保護她的健康，甚至寫道：「節氣養生對應肺腎，正是曉琪姐需加強調理的方向！」擺明是蹭辛曉琪的人氣替自己宣傳，文末還希望辛曉琪夢想成真，但私底下卻欠錢不還，非常惡劣。

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