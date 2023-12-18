辛曉琪也受害！　踢爆「煲湯女神」欠債千萬爽爽過

▲自封「煲湯女神」的網紅黎台麗，遭爆惡意賴債千萬元。



圖文／鏡週刊

自封「煲湯女神」的網紅Lowlee黎台麗，近年在婆媽界竄紅，她除了出版煲湯食譜，還自創品牌推出調理包等商品，看似風光，但本刊接獲爆料，指黎沒有相關證照，卻散播「飲食可改變基因」等言論，還開課教授氣功，甚至以周轉為由到處借錢，卻賴債千萬元不還，遭債主提告，就連歌手辛曉琪也被她倒債40萬元，辛為此感嘆「好心換來無情對待」，痛批黎人格有問題。

網紅Lowlee黎台麗自封「煲湯女神」，推廣依節氣煲湯食補，她的臉書粉專及影音頻道有上萬粉絲追蹤，2016年她自創品牌，推出港式煲湯調理包、月子餐等商品。近年黎出版2本煲湯食譜，並開班教授煲湯、氣功，今年她還受邀參加全球華人公益金傳獎，接受表揚，不過，黎台麗最近卻因積欠600萬元債務挨告，對她提告的正是她的前男友A先生。

▲辛曉琪對黎女賴債十分無奈，痛批對方人格有問題。

A先生告訴本刊，6年前他與黎台麗因朋友介紹認識交往，當時黎的煲湯品牌剛起步，他非常支持黎圓夢。但沒多久，A先生就發現黎的財務狀況很有問題，每週都會有不同的人打電話或傳簡訊討債，當時她解釋是因公司營運才到處借錢。

為助女友，A先生扛下黎台麗公司的開銷，每個月支出都是6位數，黎雖允諾按月償還，但公司收入都被黎拿去還債。A先生告訴本刊，黎曾跟他坦承和身邊親朋好友都借過錢，包括建設公司小開、媒體高層，眾多債主中最有名的就是唱紅〈領悟〉〈味道〉等歌曲的知名藝人辛曉琪，總計黎共欠債上千萬元。

▲辛曉琪（圖）借給黎女40萬元，一直拿不回來。

A先生表示，黎台麗到處借錢、以債養債，他擔心自己替黎墊付的600萬元也拿不回來，今年初要黎簽下本票、確保債權，黎卻惱羞成怒，搬出2人的同居住處失聯。A先生事後傳訊詢問，黎以騷擾為由，告他家暴，A先生忍無可忍，決定提告討債，對簿公堂。

打官司前A先生曾私下詢問債主之一的辛曉琪，是否要一起提出訴訟？辛曉琪告訴他，多年前被黎偽裝善良的外表矇騙，想幫她實現夢想，借她40萬元，沒想到好心卻換來無情的對待，但她身為公眾人物，不想節外生枝，還透露她只問了一次黎何時能還錢？沒想到黎竟跑到她家，邊說邊哭，辛只能無奈接受。

辛也傳訊告訴A先生，希望他能透過法律途徑讓黎還錢，「給黎當頭棒喝，讓她知道自己的行為影響別人太多太多！」還感嘆說：「真的很無奈，但她（黎台麗）卻過得好好的，這個人的人格是有問題的！」

諷刺的是，2018年辛曉琪在台北小巨蛋舉辦演唱會，黎台麗還在臉書粉專自稱辛的「姐妹兼鐵粉」，為幫辛完美攻蛋，正密集煲湯保護她的健康，私底下卻欠錢不還，非常惡劣。

▲黎女沒有醫學背景，卻發文稱「孕婦可用食物改變基因」，引發爭議。

本刊調查，黎台麗曾對外表示，16年前，黎夫被診斷出肝癌末期，醫師宣告只剩2個月的生命，為了救夫，她自學中醫、氣功及營養學，並請在3位香港乾媽教她煲湯，以煲湯照護丈夫，雖然丈夫罹病3年後仍離世，但比醫師研判的時間多活了很久。

丈夫往生後，黎返台推廣煲湯，不過，A先生告訴本刊，起初黎台麗分享原型食物煲湯食補，但近期她的說法越來越誇張，因她沒有中醫師或營養師資格，卻多次發表有爭議、暗指療效的文章，也開班教授氣功，認為黎的言行恐會讓人延誤就醫，呼籲相關單位介入調查；另方面，他也呼籲黎應好好面對債務，也提醒黎的親友及客戶，如果黎向他們借錢，一定要謹慎。

針對相關指控，黎台麗透過助理反駁，強調一切都是前男友惡意抹黑，黎認為前男友不甘被分手，才把雙方交往6年的開銷都算成她的債務，想要毀了她的人設，目前債務問題已進入司法訴訟，細節不便對外多說。辛曉琪則透過經紀人表示：「私事不予回應。」

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