　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

Netflix首度公開收視報告，統計2023年1至6月的觀看情況。（翻攝自pexels）

▲Netflix首度公開收視報告。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

今年有哪些熱門劇集呢？Netflix首度公開收視報告，統計2023年1至6月的觀看情況，最受歡迎的影集為《暗夜情報員》第一季，韓劇《黑暗榮耀》則是唯一擠進前10名的亞洲作品，另外，表現最好的台劇為《模仿犯》，全球排名第341。

Netflix對超過1.8萬部作品進行統計，以觀看時長來看，2023上半年最受歡迎作品前10名依序為《暗夜情報員》第一季、《母女姊妹花》第二季、《黑暗榮耀》第一季、《星期三》第一季、《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》、《安眠書店》第四季、《南方女王》第三季、《外灘探秘》第三季、《母女姊妹花》第一季、《FUBAR》第一季。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中高居第一的《暗夜情報員》在今年3月23日上架，觀看時長為8.12億個小時，第三名的《黑暗榮耀》則是唯一一個擠進前10名的亞洲作品；至於表現最好的台劇是《模仿犯》，全球排名第341。

此外，上架後91天內觀看數量最多的前3名依序為《紅色通緝令》、《千萬別抬頭》、《超時空亞當計畫》。但若不計年度來看，2021年的《魷魚遊戲》仍以22億小時觀看時間、2.6億觀看次數位居第一。

更多鏡週刊報導
婆婆追劇中毒　人妻喜歡不同角色竟被趕出家門！還逼離婚快崩潰
極簡網紅NanaQ自爆「整年沒業配」　喊：1人揹房、車貸壓力大
霍特驟逝！《荒唐分局》演員齊哀悼　劇中老公心碎發聲：我的局長

ET快訊
桃園追車「狂砸賓士」！他被留原地　網笑噴：還沒上車啊
6大學「確定退場」！　近6萬名學生走光
快訊／陸軍564旅官兵寢室起火　初判「行動電源釀災」
相驗結果曝！孝子捅死臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了
Netflix上半年「TOP 10熱門影集」出爐！
日人夫「嘿咻台妹150次」還拍私處照　正宮跨海怒告
快訊／陸軍裝甲564旅起火！　營區庫房燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000萬陷財務危機

不止基花東！油污入侵宜蘭頭城海岸　大里海蝕平台也遭殃

台鐵區間車沒開門！「旅客等10秒後」列車又啟動了　出包原因曝

網拍被詐15萬！工程師曝「假買家4步驟」騙倒他　哀嘆：非常丟臉

Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000萬陷財務危機

不止基花東！油污入侵宜蘭頭城海岸　大里海蝕平台也遭殃

台鐵區間車沒開門！「旅客等10秒後」列車又啟動了　出包原因曝

網拍被詐15萬！工程師曝「假買家4步驟」騙倒他　哀嘆：非常丟臉

Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

喵2個月膨脹成仙氣神獸！　「身體跟人一樣寬」對比照曝光

潘君侖來不及阿公最後一面　回部落「突見1幕」：阿公在跟我說再見

朴敘俊「寄生防彈V家2個月」！韓劇男神親做蛋糕　7年感情是他主動

台南3間新開飯店懶人包！頂樓觀景台看夕照　走路就到國華街開吃

油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

裕隆假球風爆後正式亮相　補進名將之子東方譯慷、楊承翰

他見「超商微波爐」想買回家　網一查價格驚呼：沒用20年回不了本

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

陸堆高機「牙叉斷脖」　三輪車玻璃全碎駕駛昏迷

生活熱門新聞

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！小心會被打

2024年三生肖財運最旺

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣回應

更多熱門

相關新聞

《京城怪物》決戰怪物太刺激

《京城怪物》決戰怪物太刺激

Netflix驚悚韓劇《京城怪物》上線進入倒數階段！除了請來朴敘俊、韓韶禧共赴生死決戰怪物，還邀請到金秀炫、金海淑和魏嘏雋等超強卡司加盟。故事設定在1945年二戰末期，以韓國首都京城的神秘甕城醫院為故事主場景，並且因為人類貪婪而產生的怪物，也將開始反撲

追劇週報／劉詩詩遭流言夾攻　夯劇串流榜一次看

追劇週報／劉詩詩遭流言夾攻　夯劇串流榜一次看

結婚33年沒性生活了　男星小年夜看謎片DIY

結婚33年沒性生活了　男星小年夜看謎片DIY

女老師為學生肉體授業　囚犯照驚為天人

女老師為學生肉體授業　囚犯照驚為天人

搶和千億男握手！大谷1:1握手雕像吸人潮

搶和千億男握手！大谷1:1握手雕像吸人潮

關鍵字：

Netflix收視報告影集鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面