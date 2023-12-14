Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

▲Netflix首度公開收視報告。（翻攝自pexels）

圖文／鏡週刊

今年有哪些熱門劇集呢？Netflix首度公開收視報告，統計2023年1至6月的觀看情況，最受歡迎的影集為《暗夜情報員》第一季，韓劇《黑暗榮耀》則是唯一擠進前10名的亞洲作品，另外，表現最好的台劇為《模仿犯》，全球排名第341。

Netflix對超過1.8萬部作品進行統計，以觀看時長來看，2023上半年最受歡迎作品前10名依序為《暗夜情報員》第一季、《母女姊妹花》第二季、《黑暗榮耀》第一季、《星期三》第一季、《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》、《安眠書店》第四季、《南方女王》第三季、《外灘探秘》第三季、《母女姊妹花》第一季、《FUBAR》第一季。

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其中高居第一的《暗夜情報員》在今年3月23日上架，觀看時長為8.12億個小時，第三名的《黑暗榮耀》則是唯一一個擠進前10名的亞洲作品；至於表現最好的台劇是《模仿犯》，全球排名第341。

此外，上架後91天內觀看數量最多的前3名依序為《紅色通緝令》、《千萬別抬頭》、《超時空亞當計畫》。但若不計年度來看，2021年的《魷魚遊戲》仍以22億小時觀看時間、2.6億觀看次數位居第一。

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