統測問學生「勃起8公分有問題嗎」　題目內容讓鄉民笑噴

▲近日YouTuber「RJ廉傑克曼」被爆約砲，女Coser更嘲諷「不到8公分」。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

網紅YouTuber「RJ廉傑克曼」被控約砲，女Coser更是大罵「不到8公分的直徑2.5公分XX」，疑似在影射RJ的性器官大小，引起極大討論。後來也有網友挖出，我國統測104年的衛生與護理類題目當中，就有探討陰莖勃起後8公分是否有問題，讓許多人忍不住笑了出來。

女Coser「Amber Lee」透過臉書指控，原先是想要尋求一段認真的關係，也在出門前詢問過，RJ是否有女友，「沒有我才出門」，沒想到2人一起外出後，對方才坦承「其實有個台北女友」。

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不過，Amber Lee聽到RJ說出「最近處得不好、壓力很大、需要放鬆」等等的話語，誤以為對方會分手，於是同意發生關係，沒想到事後愈想愈不對勁，因此決定要撇清關係。

至於「勃起後不到8公分的直徑2.5公XX」，Amber Lee則坦言，這件事情非常主觀，因為數據統計的平均尺寸為12至13公分，所以她主觀認定8公分很小，沒有侮辱的成分，因為這句話令人感到不適，她真心抱歉。

▲這份統測考題讓許多鄉民笑出來。（圖／翻攝「阿摩線上測驗」網站）



消息引發討論以後也有網友挖出，其實104年的四技二專統測考試中，衛生與護理類題目的第六題，就有探討過相關問題。

這題的題幹當中寫著，「6.你的高中同學向你表示：『我的陰莖勃起後為8公分，這個長度有沒有問題啊？』，下列回答何者適當？」

4個答題選項則分別是：

（A）那粗不粗？粗比較重要。

（B）太短了，我陪你一起去醫院檢查。

（C）勃起後8公分是在正常範圍內的。

（D）這是西方人的尺寸，對東方人來說，太長了。

至於題目的正確解答，則是（C）選項。

而這題統測題目被挖出以後，瞬間引起熱烈迴響，許多鄉民忍不住留言，「現在題目好難哦」、「所以真的只有8cm嗎」，可見有不少男性相當在意生殖器的長度。

事實上，泌尿科醫師高銘鴻曾解釋，許多研究表明，陰莖的大小並不會影響性功能，也不會影響性高潮或是性慾，焦慮可能是來自個人對身體形象的擔憂，或是社會的刻板印象。