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人夫約砲國中生！怕性向曝光求緩刑「我是好爸爸」　法官打臉

▲▼男學生,國中生,高中生。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

▲賴男與國中男學生約砲，遭判5月。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者吳佩蓁／屏東報導

屏東一名賴姓人夫透過交友軟體與一名12歲的國中男生約砲，事後被少年家人發現一狀告上法院，一審法院依與未成年性交罪，判賴有期徒刑5月，但賴男提起上訴，向法官求情表示擔心性向曝光後，在小孩心中好爸爸的形象會破滅，老婆也一定會跟他離婚，希望法官改判緩刑，但法官認為他沒有悔意駁回上訴，全案定讞。

判決指出，賴男去年3月透過交友軟體，與未滿14歲的小明約砲，雙方約在一處公廟旁的公廁發生性行為，事後小明透過手機在網路購買高額商品被家人發現，家人欲沒收他的手機退貨，意外發現兩人約砲對話紀錄，才讓整件事情曝光。

賴男一審被判刑5月後提起上訴，辯稱自己久未與青少年接觸，才會誤以為小明是已滿16歲的高中生，並非故意與14歲以上未滿16歲男子發生性行為，且他自知行為不妥，希望能與少年家屬和解，但他認為對方提出的和解金額過高，最終未能達成和解。

賴男向法官求情，稱自己家是三代同堂的小家庭，民風保守，若他入獄服刑，家裡將頓失經濟來源，更擔心鄰居探聽此事質疑他的性取向，「如果我被判入監，我的人生就都沒有了」、「小孩認為我是一個好爸爸，如果小孩知道爸爸有這樣的事情，不知道小孩會怎麼想，而且夫妻之間一定會離婚的」，希望法官給予他緩刑改過自新的機會。

不過法官認為，賴男偵訊時坦承，「感覺他年紀很小，身高應該不到160公分，臉很稚氣，我覺得他看起來像國中生」，顯示他應該知道小明當時未滿16歲，且賴自己的兒子目前16歲，因此未採信他「久未接觸該年齡層」的說法，加上賴男犯案後供稱「對方為何要告我，我也很迷茫，我也不知道為何我會成為被告」，顯示他未能深切反省錯誤，只是未了自身利益才上訴，因此駁回上訴，維持原審判刑5月，全案定讞。

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