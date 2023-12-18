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快訊／立院三讀《軍營安全條例》　危害軍事設施致死最重無期徒刑

▲▼立法院院會 槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案 公教人員保險法部分條文修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為維護軍事營區安全，立法院會今（18）三讀《軍事營區安全維護條例》，明定若危害重要軍事設施的功能正常運作致人於死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；另若未經許可於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑。

三讀條文規定，非經軍事機關許可，不得任意進入及從事妨害軍事營區安全，也不得攜帶錄影、攝影器材、觀測器、槍砲、彈藥、刀械或其他妨害軍事營區安全的物品。

三讀條文明定，衛哨兵對申請進入軍事營區的人或物，得實施安全檢查，若認為有妨害安全之虞，得強制驅離；對拒絕檢查者，得以強制力實施之，此外，如果有事實足認有刺探、收集國家機密或國防秘密、軍事機密行為，得依《刑事訴訟法》規定進行逮補，送交檢察官、司法警察官或司法警察。

此外，針對無人機飛越軍事營區從事危害軍事營區安全行為，三讀條文明定，指揮官、值勤軍官、士官及衛哨兵值勤軍營安全勤務，遇到有遙控無人機或其他無人飛行物體飛越軍營，有危害國防或軍事設施或機密資訊之虞，得使用器械，必要時，得使用武器。

在罰則方面，三讀條文規定，民眾若未經許可進入軍營者，可處4萬元以上、20萬以下罰鍰；經告誡仍不離開者，得按次處罰；未經軍事機關許可，攜帶錄影、攝影器材、觀測器、槍砲、彈藥、刀械或其他妨害軍營安全的物品進入軍事營區，經勸告交付保管而拒不聽從者，廢止其進入許可，得處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

三讀條文規定，未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；於營區外從事上述行為，足生損害於軍事營區安全，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

為發揮法律嚇阻的有效性，三讀條文針對竊取、毀壞或以其他方法危害重要軍事設施的功能正常運作，明定處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；意圖危害國家或軍事安全者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金；致釀成災害者加重其刑至2分之1；致人於死者處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金；致重傷者處5年以上12年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

三讀條文也規定，以加害生命、身體、自由、名譽、財產等恐嚇衛哨兵或執勤軍官、士官者，處2年以下有期徒刑、拘役或20萬以下罰金。

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