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全台十大宮廟榜單信徒看傻眼！「沒有紫南宮」原因曝光

▲▼ 南投紫南宮（圖／記者劉維榛攝）

▲南投竹山紫南宮有最靈驗發財地美名。（資料照／記者高堂堯翻攝）

記者許力方／綜合報導

近日傳出交通部觀光署曝光了今年度1至10月「全台人氣前十大－宗教場所」，當中以雲林北港武德宮獲得723萬人次造訪，奪下冠軍，然而榜單中卻不見赫赫有名、被稱為「最靈驗發財地」的南投竹山紫南宮。消息引發信徒議論紛紛，廟方坦言「不在意」，仍接到大量詢問電話，紫南宮以金紙來粗估香客數，10個月算起來約可達到500萬人次。

觀光署統計，全台今年1至10月遊憩據點「宗教場所」前十大人氣廟宇，公布的榜單中，以拿下超過732萬人次的北港武德宮成為第一名，其次是北港朝天宮，有704萬人次，台南南鯤鯓代天府以586萬人次拿下季軍，第四至十名依序是：屏東車城福安宮411萬、台南麻豆代天府357萬、苗栗白沙屯拱天宮352萬、高雄佛光山199萬、台中大甲鎮瀾宮128萬、彰化鹿港龍山寺75萬、鹿港大天后宮29萬。

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▲▼南投竹山紫南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

以借「發財金」遠近馳名的紫南宮，每到假日、春節就排隊擠爆，香火鼎盛，卻不在前十名之列，不僅地方信徒不敢相信，更引發網友詫異，質疑統計準確度，還有民眾一查才發現，紫南宮並沒有被觀光署列入統計。紫南宮接到不少電話，為此大抱不平，不相信紫南宮造訪人次沒有排進前五名，更敲碗問廟方的統計數字。

紫南宮主委莊秋安受訪時坦言，這幾天電話接個不停，但有入名或沒入名，「不是很在意」也「不干涉」，他也不知道為何交通部沒有把紫南宮列入統計，但廟裡沒有使用計數器來統計香客人次，因為廟門太多了，就沒有裝設儀器。若以購買金紙的人次來換算，粗估一年有超過700萬人次，平均每月50萬人次，農曆正月人次最多有300萬人次，算起來1至10月應該會超過500萬人次。

對此，觀光署官員對外說明，遊憩據點參考標準是以各縣市府提報的分類，交由觀光署來審查核定，年度數據只能看出自己歷年成長趨勢，不同景點無法互相比較。

▼紫南宮每年元旦都會發錢母。（資料照／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

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