紫南宮發「龍形錢母」12／31提前開放排隊　前4451名還可拿金雞蛋

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

有279年歷史的紫南宮，將於113年1月1日（星期一）元旦上午9點，發送信眾期盼已久龍（甲辰）年錢母，祝福信眾祥瑞安康，並提前一天於112年12月31日早上8點開放排隊。紫南宮龍年錢母特別以雕塑家官勝彬大師作品「龍抱風雨」做設計，讓「龍」透過紫南宮的加持為信徒遮風擋雨。此外，前4451名排隊領取錢母的信眾，還能獲得「事事如意」金雞蛋，裡面有福氣兌換券可兌換多項禮品。

▲有279年歷史的紫南宮113年1月1日發錢母。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

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南投縣竹山鎮社寮里紫南宮建廟於（清）乾隆10年（西元1745年）至今已有279年歷史，主祀神是土地公福德正神，主祀神明坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右兩側陪祀為石頭公與土地公婆並為同祀神，「同祀神」即所祀之神與主神並無宗教上的從屬關係，是紫南宮廟內同為祭祀的神明。

每年元旦是紫南宮首送福氣錢母的日子，今年不同以往，適逢12生肖中一直被視為祥瑞聖獸「龍」，在華人傳統信仰中對「龍」有極其特殊情感，與生活習俗及信仰祭祀上都醞釀著綿密不可化的文化底蘊，尤其紫南宮錢母初始樣式始於2012年龍年，時以「龍銀」大小為設計主軸，以發送幸運錢幣方式給信眾當招財錢母，往後再以銅幣鍍上純金、純銀再搭配當年生肖為設計，讓信眾一整年都能如意安康。

此後，紫南宮每年元旦皆發送以生肖為首的福氣發財錢母。今年沿習往年將在113年1月1日元旦上午9點，在「龍轉好運道」處發送「龍轉好運現祥瑞」錢母，讓信眾在傳統過年習俗中祈福用，也讓信眾能當成平安信物隨身攜帶，紫南宮運用傳統習俗與信仰活動送給紫南宮信眾，讓土地公為信眾們繼續帶來平安、富貴，一起迎接龍年好運到；如意永安康，龍年新春開新運。





主委莊秋安指出，龍年錢母一樣分為金幣、銀幣並以單枚錦袋分裝，還有以盒裝金、銀套幣組，今年紫南宮龍年錢母特別以龍雕塑家官勝彬大師其精心雕塑作品，官大師無償提供其創作專利產權給紫南宮做為今年祈福祥幣，而此作品名稱為「龍抱風雨」。

「龍」貴為祥瑞聖獸之首，當時設計意念即希望以此作品傳達龍為廣大子民們擋風遮雨，讓人民生活安居樂業，風調雨順富庶平安，而有此作品呈現。因緣際會下適逢龍年，便將此創作無償提供給擁有廣大信眾的紫南宮，讓此「龍」透過紫南宮的加持能照護更多百姓，讓人民能因龍的祥瑞而如意安康。





紫南宮龍年福氣招財錢母發放方式，說明如下：

一、 紫南宮開放信眾提前一日排隊，信眾只要於112年12月31日早上8點開始至113年1月1日早上10點前排入隊伍，皆可獲得龍年(銀)錢母1枚。

二、紫南宮龍年特別準備4451顆「事事如意」金雞蛋發送給信眾，前4451名排入隊伍信眾就有機會得到一顆金雞蛋，金雞蛋內含福氣兌換卷，兌換品為：金戒指、現金、精裝組套幣（龍、虎）、項鍊（龍、虎、兔）、龍年福氣金錢母。

三、金雞蛋之福氣兌換卷內容如下：

1．金戒指： (1)貳錢戒指5只、(2)壹錢戒指20只。

2．現金： (1)現金2000元100包、 (2)現金1000元100包。

3．精裝組套幣： (1)龍年套幣精裝組500組、(2)虎年套幣精裝組1000組。

4．項鍊： (1)龍年福氣項鍊500條、 (2)兔年發財項鍊1400條、 (3)虎年發財項鍊280條。

5．龍年福氣金錢母546個。