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30年首例！屏東羊場檢出人畜共通傳染病「布氏桿菌」　縣府急撲殺

▲羊隻感染布氏桿菌，防疫所人員進行處理 。（圖／屏東縣政府提供）

▲羊隻感染布氏桿菌，防疫所人員進行處理 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府動物防疫所執行每年例行性全縣乳牛、乳羊監測，在九如鄉一處飼養141頭羊隻的養羊場，確診3頭感染布氏桿菌，該3頭羊隻當日完成撲殺及全場消毒作業。而這也是布氏桿菌事隔30年後，再度於台灣出現。

動防所表示，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，動物以胎盤炎、不孕、流產及睪丸炎為特微，動物防疫所每年皆執行全縣每場乳牛、乳羊場例行性監測，112年乳牛場共已檢驗完成111場檢驗皆為陰性，乳羊場已完成9場檢驗，除該案例場外其他皆為陰性，將再持續加強畜牧場訪查及監控並宣導防疫作為。

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布氏桿菌感染潛伏期一週到數月，可經由接觸感染動物組織、食入乳製品或實驗室工作人員直接接觸病菌而感染。動物感染途徑為病原經口鼻、眼結膜及生殖道黏膜入侵而引起；另也可經乳汁、交配及皮膚傷口感染，而乳品以巴斯德滅菌法即可殺滅細菌，食用安全無虞。

▲羊隻感染布氏桿菌，防疫所人員進行處理 。（圖／屏東縣政府提供）

動防所指出，該養羊場羊隻無臨床症狀，是經動防所執行例行性採樣檢驗發現疑患羊隻，並將檢體後送農業部獸醫研究所複驗檢出，該羊場3頭發病羊隻撲殺後，其餘羊隻後續每6週採血檢驗1次，需連續3次檢驗全場羊隻均為陰性，始得恢復為一般場每年篩檢1次。

動物防疫所長李永文表示，呼籲各畜牧場勿引入來源不明動物飼養，並加強各項生物安全措施，如環境及器械消毒、進入畜牧場工作應配戴手套、膠鞋及換穿工作服，並每日清洗消毒防護用具衣物，勿至其他畜牧場參訪交流等，並請發現飼育之動物有不明原因流產及睪丸炎等症狀請立即通報動物防疫機關處置，以免病源擴散。

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