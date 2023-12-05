112年全國中正盃巧固球錦標賽　逾千人齊聚屏東開打

▲112年全國中正盃巧固球錦標賽屏東開打 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



112年全國中正盃巧固球錦標賽於5日至8日在屏東開打，這項比賽由屏東縣政府與中華民國巧固球協會共同主辦；今(5)日在屏東縣立田徑場舉行開幕典禮。縣政府歡迎自全國9個縣市的72支隊伍，超過1000名選手參賽，今年度比賽分國小組、國中組、高中組、社會組及教師組等組別同場競技，精彩可期，期盼喜歡巧固球運動的民眾到場欣賞，為選手加油。

屏東縣體育發展中心表示，屏東縣巧固球在各級學校成績卓越，111年全民運動會屏東女子隊獲得第三名、110年全國中正盃潮州國中男生組第一名、109年全民運動會榮獲女子組第二名及男子組第四名。

這次比賽，屏東有10個隊伍參賽，期待選手們能再以地主優勢展現精湛的技術，而縣內巧固球運動發展至今30多年，培育無數優秀運動員，其中更有多位在中小學及大專擔任教職，讓選手從升學到就業獲得多向度的照顧及發展。

巧固球運動的發展是1969年瑞士生物學家布蘭德博士發明，是一個公平競賽的團體球類比賽，兼具「教育、競技、傷害低」等特性，沒有身體的碰撞、比賽中途不能去搶對手的球，亦不能阻礙對方傳球及射球，「不爭、不搶、不擋」靠的是團隊默契及高度技巧取分，這是巧固球和其他運動所不同之處，從教育的團體遊戲觀點出發，以維持健康而正當的競賽氣氛下，做不侵犯別人身體活動和禮讓的態度為宗旨，所以有「君子球」之稱。