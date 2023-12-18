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2024年「5星座」旺到爆！升官加薪勢不可擋　愛情開花又結果

（示意圖／PIXABAY）

▲2024年「5星座」運勢強強滾。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

轉眼間2023年就要過完，再過不到2周後即迎來2024，大家都希望在新的一年能有好運氣。命理專欄《搜狐網》即分析點出5個星座，在即將到來的2024年能一甩過去陰霾，日子過得特別好，除了有機會實現財富自由，獲得一大筆財富，不論是工作或感情方面，也都能兩全其美，建議有上榜的朋友在新的一年好好把握。

巨蟹座

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巨蟹座進入了2024年有很好的運氣，就像所有事都朝著好的方向前進，做事更加順利。由於各方面運氣都不差，巨蟹座的心態很好，總能保持情緒穩定，捉住每一個好機會。即使遇到了難題，巨蟹座也能夠輕鬆克服難關，所有付出都不會白費，升職加薪的機會也比較多。感情中也會有很好的發展，與心愛的人結婚概率相當高，開展一段美好的愛情。

射手座

進入了2024年，射手座的運氣不會差，從年初開始就好運連連。隨著自身不斷努力發展，射手座賺取了不少錢財，在社會中的地位也越來越高。但想要過上大富大貴的生活還是需要不斷努力，不能夠輕易放棄。日常生活中還是需要注重健康方面，不能因為工作和賺錢而過度勞累，注意身體的保養。

牡羊座

在2024年中，牡羊座的運氣很理想，開開心心過日子，一直都順風順水。在這一年中，牡羊座不會遇見太多難題，即使有時候麻煩出現了，也能夠獲得貴人的協助。這一年牡羊座能夠獲得意外收獲，尤其是財富方面，就像得到財神爺眷顧。隨著不斷努力，牡羊座的事業越來越成功，在社會中的地位也更高，讓身邊的人羨慕不已。

天蠍座

來到了2024年，天蠍座的整體運勢不會差，尤其是經濟方面，賺錢相當多。在天蠍座的努力之下，能夠實現錢財自由，成為了他人眼中的有錢人。主要是工作方面相當順利，在職場中並不會感覺到有壓力，通過努力會取得好成績。日常生活中還需要注意疾病的侵襲，很有可能患上慢性疾病。

摩羯座

摩羯座進入了2024年感情發展很好，即使是單身的人，在這一年中也有機會脫單，而且是對方主動表白。由於各方面運勢都很順，摩羯座賺錢會更加努力，更能夠把握住機會，順利成章的成為有錢人。最主要還是摩羯座的實力強，總能夠察覺到他人沒發現的商機，在很短的時間內迅速賺取一大筆錢財。

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▲▼ 。（圖／記者王麗琴攝）

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